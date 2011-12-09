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Ekonomi

''113'' ''Alo Doktorum Yanımda'' hizmete girdi ANKARA (A.A)

09 Aralık 2011 19:41

-''113'' ''Alo Doktorum Yanımda'' hizmete girdi ANKARA (A.A) - 09.12.2011 - Vatandaşlar bundan sonra ''113'' kısa numarasını arayarak, ''Alo Doktorum Yanımda'' hizmetine ulaşabilecekler. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, ''113''ü, Sağlık Bakanlığına ''Alo Doktorum Yanımda'' hattı olarak tahsis etti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde yer alan kurul kararına göre, ''113'' kısa numarası Sağlık Bakanlığına ''Alo Doktorum Yanımda'' hizmet adıyla tahsis edildi.  Afetzedelerin sağlık hizmetlerine ilişkin taleplerinin alınabilmesi için bu Kurul kararının alındığı tarihten itibaren 6 ay süresince acil yardım çağrı numarası kapsamına alınmasına karar verildi.

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