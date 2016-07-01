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112’yi arayıp küfredene 20 bin lira ceza

"Böylece bu ceza Türkiye tarihinde sağlık çalışanlarına yönelik hakaret ve küfür nedeniyle verilen en yüksek ceza özelliğini taşımaktadır"

01 Temmuz 2016 20:38

112 Ambulans Komuta Kontrol Merkezini arayıp küfür ve hakaret eden kişiye 19 bin 740 lira para cezası kesildi. 

Habertürk’ün haberine göre, Eskişehir 112 Ambulans Komuta Kontrol Merkezini arayarak personele küfür ve hakaretler yağdıran, ancak kimliği açıklanmayan kişiye 19 bin 740 TL para cezası kesildi. 

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 7 gün 24 saat fedakarca çalışan 112 Ambulans Komuta Kontrol Merkezi sağlık personellerine karşı yapılanları hakim affetmedi.

112'yi arayarak sağlık personellerine hakaret ve küfürler eden şahsa mahkemece toplam 19 bin 740TL para cezası uygulandı.

Ayrıca, hakim tarafından bu cezanın ertelenmesi ya da hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı da verilmeyerek cezanın hemen uygulanmasına karar verildiği belirtilerek, "Böylece bu ceza Türkiye tarihinde sağlık çalışanlarına yönelik hakaret ve küfür nedeniyle verilen en yüksek ceza özelliğini taşımaktadır" denildi.

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