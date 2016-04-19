112 yıllık gazete maddi darboğazda olduğunu duyurdu

Ekonomik darboğaza giren Fransız Komünist Partisi'nin 112 yıllık gazetesi L ’ Humanité, dünyadaki tüm gazetecilere 'dayanışma' çağrısı yaptı.

Gazete, Türkiye’deki tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için dünya çapında etkin bir mücadele vermişti.

Odatv davasından tutuklanan gazetecilerin ve son olarak Can Dündar ve Erdem Gül’ün serbest bırakılması için uluslararası kampanyalar yürütmüş olan gazete, şimdi herkesten destek mesajları bekliyor.

Türkiye de dahil dünyadaki bütün medya kuruluşlarına ve gazetecilere gönderilen mesajda, ekonomik zorluk içindeki gazeteyle dayanışmaya gidilmesi istendi.

L'Humanité gazetecilere “L ' Humanité​'nin geleceği karanlık” başlığıyla bir mesaj gönderdi.

Dayanışma mesajları için adres: Patrick Kamenka, pkamenka@hotmail.com.

L ' Humanité hakkında

L'Humanité ( Hümanizm), 1904 yılında Jean Jaurès tarafından Fransız Komünist Partisi’nin yayın organı olarak kurulan günlük bir gazetedir. Gazete günümüzde hiçbir partiye resmen bağlı olmamakla birlikte halen Fransız Komünist Partisi ile oldukça sık bağları vardır. Libération gazetesinin de siyasi görüş olarak ortada yer almaya karar vermesinden beri Fransa’da ulusal olarak basılan gazeteler arasında tek sol görüşlü gazete L'Humanité’dir. Fransa'da sağdaki ve soldaki bütün gazetelerin büyük medya tröstleri tarafından ele geçirilmesinin ardından L'Humanité en etkili bağımsız gazete olarak ekonomik güçlüklere rağmen ayakta kalmaya çalışıyor.