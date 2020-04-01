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Yaşam

112 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi; işte dünyanın yeni 'en yaşlı insanı'

"Hayatı bana geldiği gibi yaşadım"

01 Nisan 2020 15:31

Britanya'da yaşayan Robert Weighton, 29 Mart'ta doğum gününü kutlayarak 112 yaşına girdi. Weighton 'dünyanın en yaşlı insanı' ünvanını aldı. 

112 yaşındaki Weighton, Guiness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın en yaşlı insanı" olarak girdi. 

Dünyanın en yaşlı insanı ünvanını kazananlara normalde Guinness Dünya Rekorları kitabından bir heyet yüz yüze rekorunu takdim ediyor fakat dünya çapında yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle Weighton bu sene yalnızca evine gönderilen bir belge ile ünvanını aldı. 

Rekor sahibi olduktan sonra açıklama yapan Weighton, "Hiçbir zaman 'Everest'e tırmanmak istiyorum' ya da 'dünyayı gezmek istiyorum' diyen biri olmadım. Hayatı bana geldiği gibi yaşadım" dedi. 

 

 

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