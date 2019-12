112 ile yapılan telefon görüşmesi

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kahramanmaraş'tan Yozgat'a giderken bindiği ve düşen helikopterde bulunan İHA muhabiri İsmail Güneş, kazanın ardından 112 Acil Servis'i aradı.



Güneş'in dakikalarca süren görüşmesinde kazanın hemen sonrasını aktardı. İşte dakikalarca süren o görüşme:







112 Acil Servis görevlisi arasındaki telefon görüşmesi kayıtlara şöyle geçti:

112 görevlisi : 112.

İsmail Güneş (İ.G): Ben İHA Muhabiri İsmail Güneş, helikopter ile düştük.

112 : Nerede? Neredesiniz?

İ.G : Bilmiyorum nerede olduğumuzu. BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu ile birlikteydik.

112 : Neredesiniz?

İ.G : Hatırlamıyorum.

112 : Etrafınıza bakın, ne görüyorsunuz?

İ.G : Her taraf kar, sis. Her taraf sis.



112 : Helikopteri nereden kiraladınız?

İ.G: Bacağım kırık olduğu için konuşamıyorum. Erhan ağabey nereden çıkış yapmıştık. Çağlayancerit orada bir yerde düştük. Hangi yere düştüğümüzü hatırlamıyoruz, her taraf sis, göremiyorum. ... 35 00 benim numaram.

112 görevlisi: Telefonu kapatmayalım, yerinizi tespit etmeye çalışıyoruz.

İ.G : Kahramanmaraş'ın dağlarından, her taraf sis. göremiyorum.

112 görevlisi: Parti merkezinden kiminle görüşebiliriz, sizinle ilgili?

İ.G : Bilmiyorum, şarjım bitmek üzere. Alo. Biz nereye gidiyorduk? Yozgat tarafında bir yere gidiyorduk hanımefendi.



112 görevlisi: Kapatmayın yerinizi tespit etmeye çalışıyorlar.

İ.G : Erhan ağabey, nereden geldik, nereye gidiyoruz. Şu an Çağlayancerit'ten gelip, nereye gidiyoruz. Yozgat-Yerköy mü? Çağlayancerit'ten, Yozgat-Yerköy'e gidiyoruz. Burası çok soğuk. Alo. Yer tespit edemiyor musunuz?

112 görevlisi: Siz kapatmayın beyefendi telefonu.

İ.G : Hanımefendi şarjım bitecek.

112 görevlisi : Alo, Alo. İyi misiniz?

İ.G : Kötüyüm, ayağım kırık.

112 görevlisi: Şu anda siz helikopteri görebiliyor musun?

İ.G : Şu anda helikopterin içindeyim.



'Muhsin Bey'i göremiyorum'



112 görevlisi: Alo. diğer beş kişi yanınızda değil mi şu anda? Size cevap verebiliyorlar mı?

İ.G : Diğerlerinden ses yok. Erhan ağabey, Erhan ağabey de ıhlayarak cevap veriyor. Alo, hanımefendi, yerimizi tespit edemediniz mi?

112 görevlisi: Şu anda emniyet bulmaya çalışıyor, sakin olun.

İ.G: Erhan ağabey, ıhlıyor sadece. Bende üşümeye başladım. Ben sakin olmaya çalışıyorum.

112 görevlisi: Sakin olmaya çalışın, tespit etmeye gayret ediyorlar.

İ.G: Muhsin Bey'i göremiyorum.



'Ayağım çok kötü kırıldı'



112 görevlisi: Aynı helikopter ile mi havalandınız?

İ.G: Evet. Ayağım çok kötü kırıldı. Ölende var herhalde. Bu arkadaş kim ya.

112 görevlisi: Ayağı kırık, yerinden kımıldayamıyorum. Emniyetle görüşüyorum.

İ.G: Alo, hanımefendi.

112 görevlisi: Açık kalsın telefon.

İ.G: Şarjım bitmek üzere. Benim numaramı görebiliyor musun?

112 görevlisi: Kapatmayalım, ulaşıyorlar, kapatmayalım numarayı. Sizin nereye gittiğinizi anladık. Yozgat-Yerköy'e gidiyoruz dediniz.



'Donuyoruz burada'



İ.G: Alo. Sakin olalım da şu anda donuyoruz burada, ayağım da kırık.

112 görevlisi: Kapatmayın, bir saniye.

İ.G: Alo. Erhan ağabey, Erhan ağabey. Sen kalkabiliyor musun yerinden? Hanımefendi.

112 görevlisi: Şarjınız bitinceye kadar açık kalsın, aramaya devam ediyorlar çünkü. Kapatmayın alo.

İ.G: Alo. Ayağım kırıldı.

112 görevlisi: Başka yerinizde kanama var mı?

İ.G: Gözükmüyor.



'Herkes öldü herhalde'



112 görevlisi: Kravatınız var mı? İp gibi kravat gibi bir şeye elinizi uzatabilir misiniz?

İ.G: Kravat yok. Şu anda gözükmüyor.

112 görevlisi: Polis ekipleri yerinizi bulmaya çalışıyor. Siz moralinizi yüksek tutun. Zaten sizin yerinizi tespit edecekler. Edemediler daha. Tespit etmeye devam ediyor.

İ.G: Herkes öldü herhalde.

112 görevlisi: Kanamadan dolayı sessiz kalmış olabilirler, endişe etmeyin, sizi kurtaracaklar.

İ.G: Erhan ağabey, Erhan ağabey. Kırık ayağımın altında, kaval kemiğinde. Kanama değil, kırıldı ya.

112 görevlisi: Alo, beyefendi. Şu anda bacağınızın durumu nasıl?

İ.G: Ağrıyor. Alo. Yeri tespit edemediniz mi? Donmaya başladım, üşümeye başladım. Üşüyorum. Tipi var. Helikopterin içine girdim. (İnleme sesleri) Buradakiler öldü herhalde ya. Erhan ağabey, Erhan ağabey. Yok. Kimseden ses gelmiyor, gelmiyor. Eyvah çok kötü.



112 görevlisi: Ayağınız sıkıştı mı?

İ.G: Evet. (inlemeler) Tespit edemediler mi ya. (inleme) Ayağımı oynatamıyorum.

112 görevlisi: Emniyet yerinizi tespit etmeye çalışıyor.

İ.G: Erhan ağabey. Ağabey bir kendine gelmeye çalış. Bak ben kendime gelmeye çalışıyorum. Yatıyor ıhlıyor.

112 görevlisi: Başka kimseden ses gelmiyor mu?

İ.G: Yok, yok. Çok kötü ayağım kırıldı. (İnleme) Hanımefendi hala bulamadınız mı yerimizi? Burada donacağız, diğer insanlar öldü herhalde. (İnleme sesleri) Ayağımı oynatamıyorum. Çok pis kırıldı ayağım. Yerimizi ne zaman tespit edeceksiniz hanımefendi.