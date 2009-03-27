'112 görevlisi işi bilmiyordu'

Havayolu Pilotları Derneği kurucu üyesi Fevzi Altınbulak isyan etti: Bir muhabirden bulunduğu yeri öğrenemiyorsun! Adam yırtınıyor pilim bitiyor diye.. 112 görevlisi ehil değil çünkü!



Türkiye Havayolu Pilotları Derneği kurucu üyesi Fevzi Altınbulak, BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun içinde bulunduğu helikopter kazasına isyan etti.



'Sorumlu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'dür'



Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fevzi Kaptan, kazaların yaşanmasının altında yatan nedenin Türk Sivil havacılığının iyi yönetilmemesi ve yönetenlerin ehil kişiler olmamasına bağlıyarak, "Tüm bunların arkasındaki sebep Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’dür" dedi.



Kazanın ardından Muhsin Yazıcıoğlu için kendi çabalarıyla Kayseri’ye giden Altınbulak yaşananlara tepki gösterdi . Altınbulak, ehil ellerde olmadığını iddia ettiği Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü için ağır ithamlarda bulundu.



Altınbulak şöyle konuştu: "Türkiye sivil havacılığı iyi yönetilmiyor.Bu iktidar döneminde değil diğerlerinde de öyle. Yıllardır böyle. Ehil ellerde değil. Teşkilat yapısı yeterli değil, personelin kalifiyeliği yeterli değil. Havacılık yönlendirilemiyor, geliştirilemiyor, denetlenemiyor. Bu ölümlerde bunun göstergesi değilse nasıl anlayacağız bunun yeterli olmadığını. Mukayese etme kabiliyetimizi mi de yitirdik?



Neden Avrupa da, Almanya da olmuyor bu kazalar. Sürekli bu acıları yaşıyoruz. Bunu sormamız gerekmiyor mu? Meteorolojik sebepse izin verilmemesi, uçmaması gerekiyor. İzin verilmemesi gerekiyor. Teknik sebepse; bakımının iyi yapılması gerekiyor. Pilot hatası ise ehil pilotların uçurması gerekiyor. Tüm bunların arkasındaki sebep Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’dür."



'Havayı yönetin kişi makineci'



112 acil servisteki görevlilerin de işinin uzmanı olmadığını kaydeden kaptan pilot Altınbulak,Türk sivil havacılığının başında olan Ali Arıduru’nun da ehil olmadığını ileri sürdü. Altınbulak, şunları söyledi:



"Görevli bayan bu işin kursunu almış mı? Sorulması gereken soruları sorabilmiş mi?

Kaza mahalliyle ilgili ipucu alabilmiş mi? Karşısındaki alelade insan değildi, bir muhabirdi. Bir muhabirden bulunduğu yeri öğrenemiyorsan kaza ile ilgili bilgi alamıyorsan! Adam yırtınıyor pilim bitiyor diye. Ehil değil çünkü. Biz ehil insanları ehil yerlere getirmiyoruz. Havacılığı yöneten kişi makine mühendisi. Havacı değil. Kaza olmaz mı?"



Deneyimli Kaptan, tüm hava araçlarında kaza geçirdiğinde bulunduğu yeri sinyalle belirtecek cihazın bulunduğunu fakat düşüş sırasında tahrip olabileceğini belirterek, kendisinin de 21 bin saat uçuş deneyiminin olduğunu helikopterlerde ise 650 saatli uçuşunun bulunduğunu ifade etti.



1998’deki kararlar 11 yıldır uygulanmıyor



Altınbulak,1998 yılındaki Havacılık Şura’sında alınan kararların ihmal edildiğini vurgulayarak 11 senedir bunların uygulanmadığını söyledi. Altınbulak, 21 Mart 2009’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e bir mektup yazarak havacılık şurasının yeniden toplanmasını istediğini açıkladı. Altınbulak açıklamalarına şöyle devam etti:



"Sebep ne olursa olsun. Binlerce sebep olabilir. Havacılığın iyi yönetilmediğinin göstergesi. Sebep ne olursa olsun havacılık iyi yönetilmiyor ve denetlenmiyor. Biz bunun özüne inmediğimiz sürece daha çok konuşacağız. Yıllardır yaşadığımız gibi. Kaza kırım heyetinin kaç tanesi kurs görmüş? Kaza soruşturma kursu görmüşler mi. Kimya mühendisi soruşturma kurulu başkanı. Kurtarma ekibi yok ki silahlı kuvvetler var. 1998 yılındaki Şura’da Ulaştırma Bakanlığı kaza kırım kurtarma teşkilatının kurulma kararı alındı. O günden bu güne 11 yıl geçti. Ulaştırma Bakanlığına bağlı kurtarma ekibi mevcut değil. AKUT’tan yardım bekliyorlar. Ya da her seferinde silahlı kuvvetler çağrıda bulunuyor. Neden kurulmadı o günden bugüne, bunun hesabını millet sormayacak mı? İnşallah kurtulur ziyaretine gideriz. Sivas Şarkışlalıyım bende."



Cumhurbaşkanı'na mektup



Cumhurbaşkanına yazdığı mektubun içeriğinden de bahseden kaptan pilot Altınbulak, “Mektupta, 'Sayın Cumhurbaşkanı kazalar neden bizim ülkemizde oluyor, niçin bu üzüntüleri sık sık yaşıyoruz. Neden bizim kaza kırım ekibimiz, kurtarma ekibimiz yok' dedim. Lütfen havacılık şurasını toplayalım. Havacılığımızın sorunlarını giderelim dedim. İşin ehli uzmanlar toplansın hastalığın çaresini bulsunlar. Çok kötü bir şey mi istiyorum? Yanlış mı?Biliyorlarsa niye öldürüyorlar insanları?" diye konuştu.



Daha önce de uyarmıştı



Kaptan pilot Fevzi Altınbulak, daha önce de, Isparta"da 57 kişinin öldüğü uçağın enkazından bazı parçaların başka uçaklarda kullanılmak üzere söküldüğünü iddia etmiş ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü görevlilerinin enkazın başında durup, kontrol etmeleri gerekirken hiç kimsenin olmayışına tepki göstermişti. Altınbulak, bu açıklamaları için de tehdit edildiğini söylemişti.