112 ekipleri ilçe ilçe hastanelerde boş yatak arıyor

Salgında günlük vaka sayısı 50 binin üzerinde seyrederken İstanbul’da hastanelerin yoğun bakım servislerinin neredeyse tamamen dolduğu belirtiliyor. İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç, yoğun bakım boş yatak bilgisinin 112 acil serviste mevcur olduğunu ifade ederek, ekiplerin hastaları götürmek için ilçe ilçe boş yatak aradığını söyledi. Paramedik Derneği Başkanı Rüçhan Tuğçen Karagül de, “Bir hastanenin aciline sevk edilen hasta, müdahalenin ardından hastanede yatırılamıyorsa ve yer yoksa yakınlardaki başka bir hastaneye sevk ediliyordu. Ancak, hastanelerdeki doluluk ve yoğunluk nedeniyle hastalar artık uzak ilçelerdeki hastanelere de sevk ediliyor” diye konuştu.

Hızla artan günlük vaka sayıları 50 binin üzerinde seyrediyor. Hastanelerdeki yoğun bakım servislerinde yoğunluk her geçen gün artarken vakaların yüzde 40’ının bulunduğu mega kent İstanbul’da artık yoğun bakımda yer bulunamamaya başladı. Öyle ki Covid-19 hastaları İstanbul’un uzak ilçelerindeki hastanelere naklediliyor. BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Paramedik Derneği Dernek Başkanı Karagül, hastaların hastaneler arası nakil sürecini şöyle anlattı:

"Samatya’daki bir hasta Çatalca’ya nakil ediliyor"

“Bir yurttaş 112’den yardım isterse, 112 o yurttaşı en yakın hastaneye götürür. Burada ilk müdahale yapılır ve hastanın örneğin Covid-19 yoğun bakım, kardiyoloji yoğun bakım servisi gibi ihtiyaçları belirlenir. Hastane kendi bünyesinde boş yatak varsa oraya yatırır hemen. Eğer yer yoksa 112’ye ‘benim hastanemde boş yer yok, hastanın nakli gerekli’ diye bildirir. 112 de hastaya uygun bir hastane bularak hastanın naklini sağlar. Artık hastanelerdeki doluluktan kaynaklı olarak bu nakiller daha uzaktaki hastanelere de yapılıyor. Örneğin Samatya’daki bir hasta Çatalca’ya nakil ediliyor.”

“Hastalar, yatakların boşalmasını bekliyor”

Önlenebilir bir hastalık nedeniyle kimsenin ölmeyi hak etmediğini belirten Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi Eş Başkanı Fadime Kavak de, “Okmeydanı ve Şişli Etfal Hastaneleri tamamen doldu. Bir hastanede bir hastanın durumu kötüleştiğinde yoğun bakıma nakil edilmek için sıra bekliyor artık. İstanbul’un iki yakasına yapılan iki acil durum hastanesi de bildiğimiz kadarıyla tamamen dolu. Bazen yoğun bakıma ancak bir hasta hayatını kaybettiğinde yeni hasta alınabiliyor. Acilen adım atılmalı” ifadelerini kullandı.

"Şu anda çok ciddi oranda yoğun bakım yatağı ihtiyacı var"

Kentteki birçok hastanede yoğun bakım yataklarının tümüyle dolduğunu belirten İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç da “Yoğun bakım yataklarının bilgisi 112’dedir. Hastaneler, acil bir durum halinde kullanılabilmesi için yoğun bakım yataklarını tamamen doldurmak istemez ve boş yatak bulundurmak ister. Ancak artık böyle bir durum da söz konusu değil, birçok hastanenin yatakları tamamen dolu. 112, bu nedenle hastanelerde boş yatak arıyor. Şu anda çok ciddi oranda yoğun bakım yatağı ihtiyacı var” dedi.

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