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Yaşam

''11.11.2011''de dünya evine girdiler ANKARA (A.A)

11 Kasım 2011 15:31

-''11.11.2011''de dünya evine girdiler ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Yurdun değişik bölgelerinde çok sayıda çift, nikah tarihlerinin anlamlı ve kolay hatırlanır olması için saat ''11.11''de dünya evine girdi. İzmir'de 11.11.2011 saat 11.11'de evlenmeyi tercih eden Engin Aşan ve Neslihan Tunçay çiftin nikahlarını, Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan kıydı. Fuar Evlendirme Dairesi'ndeki nikah töreninden önce gazetecilere açıklama yapan 32 yaşındaki Engin Aşan, eşiyle 8 ay önce tanıştıklarını ve 11 Kasım'da evlenmek için 1,5 ay önce Konak Belediyesine başvurduklarını söyledi. Şansın yüzlerine güldüğünü ve nikah saati olarak da 11.11'i aldıklarını ifade eden Aşan, 12.12.2012'de çocuk sahibi olabileceklerini söyledi. Neslihan Tuncay ise çok özel bir tarihte evlendikleri için çok mutlu olduğunu belirtti. Meltem Demirörs ve Nusret Şentürk'ün de nikahlarını kıyan Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, Aşan çiftine mutluluklar dilediği konuşmasında gelecek yıl 12.12.2012'de bu yüzyılın son nikahını da kendisinin kıyacağını söyledi.  Nikah tarihini Neslihan Tuncay'ın tercih ettiğini öğrenen Tartan, ''Her zaman parlak fikirler, kadınlardan çıkıyor. Umarım mutlu olursunuz ve Atatürk Cumhuriyeti'ne yakışır çocuklar yetiştireceksiniz. Yüzyılın nikahının ardından, gelecek yüzyıla örnek olacak bir çift olacaksınız'' dedi. Nikah töreninin ardından evlilik cüzdanını Neslihan Aşan'a veren Tartan, genç kadından kadına karşı şiddetin son bulması için temennide bulunmasını istedi. Öte yandan, Fuar Evlendirme Dairesi'nde bugün 35 nikahın kıyılacağı öğrenildi.

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