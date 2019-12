"BÖLGEDE HALKIN HAKLI TALEPLERİ OLMUŞTUR" TAHRAN (A.A) - 11.07.2011 - - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bölgede birçok ülkede halkların haklı ve meşru talepleri olduğunu belirterek, bu taleplerin barışçıl yöntemlerle bir reform sürecine dönüşmesi gerektiğini söyledi. Davutoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile yaklaşık üç saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İran'ı ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Davutoğlu, ''Türkiye ve İran, çok köklü tarihi ilişkilere sahip iki dost ve komşu ülkedir'' dedi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için istişarelerde bulunduklarını kaydeden Davutoğlu, görüşmelerinin önemli bir kısmını da bölgesel konuların oluşturduğunu belirtti. ''Gerçekten bölgemiz son derece önemli tarihi bir dönüşüm süreci yaşıyor'' diyen Davutoğlu, bölgedeki tüm ülkelerin bu tarihi dönüşüm sürecinde bölgenin daha müreffeh, barışçıl ve istikrarlı bir yapıya kavuşması için çaba sarf etmesi gerektiğini kaydetti. Bölgede birçok ülkede halkların son derece haklı ve meşru taleplerinin olduğunu ifade eden Davutoğlu, ''Her ülkenin kendi iç yapısı var ve bu iç yapısının getirdiği özellikler var. Ancak bizim, bu taleplerin, barışçıl yöntemlerle bir reform sürecine dönüşmesi konusunda ilkesel olarak bir tutumumuz var'' dedi. ''Biz bölgede yanyana duran çok sayıda ahşap ev gibiyiz. Herhangi bir evde çıkacak yangının sadece o evde kalacağını hiç kimse düşünmemeli'' diyen Davutoğlu, ''Onun için de birbirimizle dayanışma içinde olmalı ve bu köklü tarihe, her türlü doğal kaynağa sahip bölgemizi barışçıl bir şekilde geleceğe hazırlamalıyız'' diye konuştu. "HER TÜRLÜ YABANCI MÜDAHALEYE KARŞIYIZ" ''Biz bölgeye her türlü yabancı müdahaleye karşıyız'' diyen Davutoğlu, şunları söyledi: ''Ama aynı zamanda bölgede insan hakları ihlalleri ve haklı meşru talepleri doğrultusunda doğabilecek gelişmeler konusunda da duyarlıyız. Bu tarihi geçiş sürecinde herkesin çok duyarlı bir şekilde davranmasına, tutum almasına büyük önem veriyoruz. İlkeli bir pozisyon belirlemeli ve bunu mutlaka sürdürmeliyiz.'' Bölgesel gelişmeler ve Türkiye'nin durumuna ilişkin bir soruyu cevaplayan Davutoğlu, şunları kaydetti: ''Bizim bu konularda hiçbir kaygımız yok. Çünkü Türkiye çok sağlıklı işleyen bir demokrasiye sahiptir. Hesap verebilen hukuk devleti yapısına sahiptir. Son olarak çok yüksek bir oranda katılımla son derece demokratik seçimler gerçekleşti. Bu demokratik seçimlerle zaten halk kendi görüşlerini, her türlü değişik ideolojiler, siyasi bakış açıları, farklı yaklaşımlar içinde sunabilmektedir. Açık fikir özgürlüğünün, seçimlerin, demokratik hak ve özgürlüklerin olduğu toplumlarda bu toplumların bu konularda kaygı duymasına gerek yoktur.'' Türkiye ekonomisinin yüzde 11 dolayında büyüdüğünü hatırlatan Davutoğlu, ''Türkiye, ekonomik kalkınmayı, demokratik yapıyı ve aktif dış politikayı bir arada barındırabilen bir politika yürütmektedir. O bakımdan biz geleceğe büyük ümitlerle bakıyoruz, kaygılarla korkularla değil. Ümit ediyoruz ki bütün bölgemiz bu ümitleri besler, bu ümitleri geliştirir ve yeni bir vizyonu birlikte bu bölgede inşa ederiz'' diye konuştu. "TEMAS HALİNDE OLUNMASINA ÖNEM VERİYORUZ" Davutoğlu, İran tarafıyla görüşmede Suriye'nin yanı sıra diğer ülkelerdeki gelişmelerin de ele alındığını belirtti. Suriye'yi ''Türkiye'nin çok aziz bir dostu, komşusu ve kardeşi'' olarak niteleyen Davutoğlu, bu ülkenin İran'la da çok yakın dostluk ilişkileri olduğunu söyledi. Bölgede bir mezhep çatışması ortamının doğmaması ve bölgenin yeni gerilimlere muhatap olmaması için takınılacak tutumun büyük bir önem taşıdığını belirten Davutoğlu, ''Bu sebeple biz bundan sonra da temas edeceğiz. Ortak birçok bakış açısını tespit ettik, farklı düşünülen noktalarda kanaatlerimizi paylaştık'' diye konuştu. ''Açık bir şekilde bütün görüşlerimizi, kaygılarımızı, dost ve kardeş halklarla ilgili düşüncelerimizi, kaygılarımızı her zaman bütün dostlarımızla paylaştığımız gibi İran ile de paylaştık'' diyen Davutoğlu, bundan sonra da bu istişarelere devam edileceğini söyledi. İRANLI BAKAN SALİHİ İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, iki ülke ticaretinin bu yıl 14 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirterek, bu rakamın birkaç yıl içinde 30 milyar dolara ulaşmasını umduklarını ifade etti. Salihi, üç saat kadar süren görüşmede ikili ve özellikle Suriye olmak üzere bölgesel konuların ele alındığını belirtti. ''İran, Suriye ve Türkiye bir ailenin üyeleridir. Bunlardan biri için sorun ortaya çıkarsa tüm aile üyeleri bu sorunu çözmek için girişimde bulunmalı'' diyen Salihi, ''Suriye ve Türkiye birbirleri için komşu ve önemli iki ülke. İran da bu iki ülkenin dost ve kardeşidir'' ifadesini kullandı. Bölge ülkeleri arasındaki görüşmelerde halkların haklı taleplerinin karşılanması konusuna önem verilmesi gerektiğini belirten Salihi, olası bir yabancı müdahalesinin önlenmesi konusunun da bu açıdan önemli olduğunu kaydetti. Salihi, bölgedeki gelişmelerin burayla sınırlı kalmadığını etkilerinin tüm dünyada görüldüğünü söyledi. Türkiye ve İran'ın bölgenin iki büyük ülkesi olarak bölgedeki gelişmeleri doğru bir şekilde tahlil etmesinin önemine değinen Salihi, görüşmelerin bölgede barış, istikrar ve güvenlik sağlanmasına yönelik olması gerektiğini sözlerine ekledi.