11.06.2014 - Alman basınından özetler

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’un aşırı sağcı Nasyonal Demokrat

Parti

taraftarları hakkındaki 'kaçık' nitelemesi hakkında Federal Anayasa Mahkemesi

kararını verdi. Federal Anayasa Mahkemesi, Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD)

Gauck'un ifadeleriyle ilgili dava başvurusunu reddetti. Kararda Cumhurbaşkanı'nın

geniş bir söz söyleme özgürlüğü olduğu, temsiliyet ve uyum ödevlerini nasıl yerine

getireceğine kendisinin karar vereceği ifade edildi. Frankfurter Rundschau gazetesi,

eski komünist Almanya kökenli Gauck'un ne dediğini bildiğini belirtiyor yorumunda.

“Joachim

Gauck'un sözlerinde, dikta yönetimindeki bir geçmişin deneyimi ve bugünün

demokrasisine eleştirel yaklaşabilme bilinci ifadesini buluyor. Almanya'da birbirine ait

olan ne varsa onun içinde birleşiyor. Köln'de ırkçı NSU örgütünün düzenlediği

bombalı saldırının onuncu yılı vesilesiyle katıldığı törende, daha fazla medeni cesaret

çağrısında bulundu ve saldırgan ve aşırılıkçı davranışlar görüldüğü anda diğerlerinin

arkasında duran, onları savunan herkese teşekkür etti. Herkesin bu cumhurbaşkanında

en kararlı destekçiyi görmesi bir armağandır. Umalım ki daha birçok kez ‘kaçıklara'

ve diğer insanlık düşmanlarına insan onuru adına karşı çıksın.”

Berliner Zeitung Gauck'un yükümlülüklerine uygun hareket ettiğine ilişkin bir yoruma

yer veriyor:

“Anayasa,

cumhurbaşkanına keyfi olarak partiler arası rekabette taraf olmayı

yasaklıyor. Ancak, aynı zamanda anayasa ona ülkenin ve halkın temsilcisi olarak temel

değerleri koruyucak şekilde davranmasına ve Almanlara bu konuda örnek olmasına

izin vermekle kalmıyor, bununla yükümlü de kılıyor. Irkçıları ve diğer insanlık

düşmanlarını ‘kaçık' diye tanımlayan bir Cumhurbaşkanı, sözcük seçiminde biraz

yanlış davrandı, zira bu bağlamda ‘kaçık' neredeyse bir hüsnütabir örneği.”

Nürnberger Zeitung'da kararın gelecekteki olası etkilerine dair bir yorum bulunuyor:

“Şimdi

bakılınca, Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğu için NPD'ye aslında

müteşekkir olmak gerekiyor. Çünkü şu anda, ‘kaçıklara' haddini bildiren her

demokrat, bunu Anayasa Mahkemesi'nin kararına dayandırabilecek. 'Demokrasi

hocası' Joachim Gauck da ölçülü üslubunun yanında gelecekte de sözünü

sakınmamalı.”

Badische Zeitung'da

yer alan yorumda da kararın cumhurbaşkanlığı makamında

bulunan kişinin özgürlüğünü genişlettiğine değiniliyor:

“Nasıl

ki Neonaziler her şeye rağmen vatandaşlarsa ve temelinden yok etmek istedikleri

devletin kendilerine sağladığı hakları sonuna kadar kullanıyorsa, Cumhurbaşkanı da

bu ülkenin bir vatandaşı. Yasaları çiğnemediği sürece istediği gibi düşüncelerini ifade

etmekte özgür. Anayasada, tarafsız olma yükümlülüğünden söz edilmiyor. Federal

Anayasa Mahkemesi bu kararla, cumhurbaşkanının siyasi özgürlük alanını güçlendirdi.

Gauck bunu kullanmayı bilecektir.”

