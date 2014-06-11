11.06.2014 - Alman basınından özetler

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’un aşırı sağcı Nasyonal Demokrat
Parti
taraftarları hakkındaki 'kaçık' nitelemesi hakkında Federal Anayasa Mahkemesi
kararını verdi. Federal Anayasa Mahkemesi, Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD)
Gauck'un ifadeleriyle ilgili dava başvurusunu reddetti. Kararda Cumhurbaşkanı'nın
geniş bir söz söyleme özgürlüğü olduğu, temsiliyet ve uyum ödevlerini nasıl yerine
getireceğine kendisinin karar vereceği ifade edildi. Frankfurter Rundschau gazetesi,
eski komünist Almanya kökenli Gauck'un ne dediğini bildiğini belirtiyor yorumunda.
“Joachim
Gauck'un sözlerinde, dikta yönetimindeki bir geçmişin deneyimi ve bugünün
demokrasisine eleştirel yaklaşabilme bilinci ifadesini buluyor. Almanya'da birbirine ait
olan ne varsa onun içinde birleşiyor. Köln'de ırkçı NSU örgütünün düzenlediği
bombalı saldırının onuncu yılı vesilesiyle katıldığı törende, daha fazla medeni cesaret
çağrısında bulundu ve saldırgan ve aşırılıkçı davranışlar görüldüğü anda diğerlerinin
arkasında duran, onları savunan herkese teşekkür etti. Herkesin bu cumhurbaşkanında
en kararlı destekçiyi görmesi bir armağandır. Umalım ki daha birçok kez ‘kaçıklara'
ve diğer insanlık düşmanlarına insan onuru adına karşı çıksın.”
Berliner Zeitung Gauck'un yükümlülüklerine uygun hareket ettiğine ilişkin bir yoruma
yer veriyor:
“Anayasa,
cumhurbaşkanına keyfi olarak partiler arası rekabette taraf olmayı
yasaklıyor. Ancak, aynı zamanda anayasa ona ülkenin ve halkın temsilcisi olarak temel
değerleri koruyucak şekilde davranmasına ve Almanlara bu konuda örnek olmasına
izin vermekle kalmıyor, bununla yükümlü de kılıyor. Irkçıları ve diğer insanlık
düşmanlarını ‘kaçık' diye tanımlayan bir Cumhurbaşkanı, sözcük seçiminde biraz
yanlış davrandı, zira bu bağlamda ‘kaçık' neredeyse bir hüsnütabir örneği.”
Nürnberger Zeitung'da kararın gelecekteki olası etkilerine dair bir yorum bulunuyor:
“Şimdi
bakılınca, Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğu için NPD'ye aslında
müteşekkir olmak gerekiyor. Çünkü şu anda, ‘kaçıklara' haddini bildiren her
demokrat, bunu Anayasa Mahkemesi'nin kararına dayandırabilecek. 'Demokrasi
hocası' Joachim Gauck da ölçülü üslubunun yanında gelecekte de sözünü
sakınmamalı.”
Badische Zeitung'da
yer alan yorumda da kararın cumhurbaşkanlığı makamında
bulunan kişinin özgürlüğünü genişlettiğine değiniliyor:
“Nasıl
ki Neonaziler her şeye rağmen vatandaşlarsa ve temelinden yok etmek istedikleri
devletin kendilerine sağladığı hakları sonuna kadar kullanıyorsa, Cumhurbaşkanı da
bu ülkenin bir vatandaşı. Yasaları çiğnemediği sürece istediği gibi düşüncelerini ifade
etmekte özgür. Anayasada, tarafsız olma yükümlülüğünden söz edilmiyor. Federal
Anayasa Mahkemesi bu kararla, cumhurbaşkanının siyasi özgürlük alanını güçlendirdi.
Gauck bunu kullanmayı bilecektir.”