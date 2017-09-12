110 bin kişinin kredi kartı bilgilerini kopyalamışlar

Antalya'da kredi kartı dolandırıcısı 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin birçok ilden 110 bin kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini kopyaladıkları tespit edildi.

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde Türkiye genelinde 110 binden fazla kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini kopyaladığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bir kişinin hesabından bilgisi dışında para çekildiği ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis, teknik ve fiziki takibe aldığı şüphelilerin Saray Mahallesi’ndeki bir otelde kaldığını belirledi. 5 gün önce polisin düzenlediği operasyonda 32 yaşındaki B.A., 35 yaşındaki O.K. ve 25 yaşındaki C.Ş. kaldıkları otel odasında gözaltına alındı. Odada yapılan aramalarda ise sahte sürücü belgesi, bir miktar ABD doları, kopyalama işleminde kullanıldığı belirtilen dizüstü bilgisayar ve çok sayıda kredi kartı bulundu.