11 YTL'ye üstü açık keyfi

Megane'ın bir önceki verisyonun cabrio modeli dinamizmini halen koruyor. Herşeyden önce spor bir otomobil olan araç 'havalı' tasarımıyla göz dolduruyor. 1998 model ortalama 80 bin km'deki Megane Cabrio'lar 11 bin ile 14 bin YTL arasında değişen fiyatlara alıcı buluyor. 2000 model ve üstü araçların fiyatları ise 18 bin ile 23 bin YTL arasında değişiyor.

Aracın coupe versiyonu ilk piyasaya sürüldüğü yıllarda özellikle gençler tarafından yoğun ilgi görmüştü. Coupe versiyonu ile tavan dışında farklılık göstermeyen cabrio modelinde ABS, hidrolik direksiyon, radyo-kasetçalar ve direksiyondan kumandalı müzik sistemi gibi ekipmanlar standart olarak sunuluyor.

Buna ek olarak cabrio modellerin çoğunda deri koltuk standat olarak sunulduğu için satın alacağınız ikinci el Megane Cabrio'da siz de deri koltuk konforunu yaşayacaksınız. Aliminyum alaşımlı jantlar da aracın sportif görüntüsüne katkı sağlıyor. Megane Cabrio'nun ikinci elde rahat bulunan renkleri ise sarı, siyah ve lacivert.

Megane Cabrio'nun kaputunun altında 1.6 lt. hacimli 105 beygirlik bir motor yatıyor. Araç, 100 km'de ortalama 9 litre benzin harcıyor. Sadece düz vites versiyonu bulunan otomobilin performansı şehiriçi kullanım için oldukça tatminkar.

Fazla kilometre yapmış Megane Cabrio'larda cam açma tuşları ve elektronik aksamda problemler yaşanabiliyor. Motor aksamında ciddi arızlar vermeyen otomobilin iç mekanında kullanılan plastik nedeniyle deformasyonlar gözlenebiliyor Büyük kaza geçirmiş bir araca denk gelmezseniz canınızı sıkacak sorunlarla karşılaşmazsınız. İkinci el bir araç alacağınızdan ötürü beklentilerinizi de belli ölçülerde tutmanızda yarar var.