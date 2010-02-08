11 yıllık kredi kartı aidatını geri aldı

T24 - 11 yıllık kredi kartı aidatının kendisine iadesi kararını bildirdiği ilgili banka, geçmiş dönemlerde hesabından kesilen tüm aidatları iade etti.





Tüketiciyi Destekleme Derneği Eskişehir Çözüm Merkezi Başkanı Osman Çağatay, Odunpazarı Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin 11 yıllık kredi kartı aidatının kendisine iade edilmesi yönünde verdiği kararı bildirdiği ilgili bankanın, geçmiş dönemlerde hesabından kesilen tüm aidatları iade ettiğini bildirdi.



Çağatay, yazılı açıklamasında, bankaların yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin lira haksız gelir elde ettiği belirterek, “bankaların insanları bugüne kadar soyduklarını ve bu işin bir an önce sonlanması gerektiğini” savundu.

Bankaların hiçbir yasal dayanağı olmadığı halde “kart aidat ücreti” adı altında müşteriden tahsilat yapıp suç işlediğini savunan Çağatay, şunları ifade etti:



“Bu olumsuzluklara karşın hakkını arayan tüketici yasal dayanaktan yoksun uygulamayı sonlandırmaktadır. Bireysel olarak bankaların şahsımla yapmış olduğu kredi kartı sözleşmenin bir örneğini ve geçmiş yıllara ait hesap özetlerinin tamamını bankaların genel merkezinden istedim. Bunların içinden ödemiş olduğum kart ücretlerinin tamamını çıkartarak sözleşmenin sureti ile Eskişehir Odunpazarı Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na başvurdum. Odunpazarı Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Müracaatımı değerlendirerek kanunsuz olarak kesilen 11 yıllık kredi kartı aidatının tarafıma iadesine karar verdi. Bu kararı ilgili bankanın genel merkezine ilettim. Geçmiş dönemlerde hesabımdan kesilen tüm kredi kartı aidatları iade edildi.”



Çağatay, bankalardan, bu karardan ders çıkartıp bugüne kadar aldıkları haksız kart aidatlarını iade etmesini istediklerini belirterek, tüketicilerin haksız olarak kesilen kredi kartı aidatlarını bu yöntemle geri alabileceklerini bildirdi.





