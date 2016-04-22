T24 LogoT24 Logo
Yaşam

11 yıldır çalıştığı fabrikanın kendisine ait olduğunu 20 milyonluk kredi ve vergi borcuyla karşılaşınca öğrendi!

Mehmet Özcan, fabrikanın kendisine ait olduğu karakola gidince öğrendi

22 Nisan 2016 11:31

11 yıl önce “İşe Giriş Belgesi” adı altında vekaletname imzalatılan çoban Mehmet Özcan’ın hayatı karardı. Kendi ismine fabrika açılan Özcan, 20 milyon liralık kredi ve vergi borcu ile karşı karşıya kaldı.

Sabah Gazetesi'nden Ali Altundaş'ın haberine göre, Kayseri'nin Akkışla ilçesi Gömürgen köyünde yaşayan Mehmet Özcan (37), 11 yıl önce fabrikada işe girmek istedi. Köylüsü olan Mevlüt Çetinkaya, Kocaeli'nde işyeri açacağını söyleyerek, "Gel burada çalış" dedi. İddiaya göre Özcan'a işe giriş belgesi diye vekâletname imzalatıldı. Bu vekaletname ile Mevlüt Çetinkaya (40), Özcan'ın haberi olmadan onun adına kimyevi maddeler fabrikası kurdu. Mehmet Özcan, 3 yıl boyunca hiçbir şeyden habersiz bu fabrikada işçi olarak çalıştı. Fabrikaya petrol kanununa muhalefet suçu nedeniyle polisin baskın yapması üzerine gözaltına alınan Mehmet Özcan, aslında patron olduğunu anladı.

 

Cezaevinde yattı

 

Yaklaşık bir ay cezaevinde kalan Mehmet Özcan, "Karakola gittiğimizde fabrikanın sahibi olduğumu öğrendim. Bu olay nedeniyle 33 gün cezaevinde yattım" dedi. Cezaevinden çıktıktan sonra Mevlüt Çetinkaya'nın borçları ödememekle tehdit etmesi üzerine fabrikada 4 yıl daha çalıştığını belirten Özcan, "2012'de artık daha fazla dayanamayarak ayrıldım. Mevlüt bana bütün borçları üstlendiğine dair evrak vereceğini söyledi. Ancak vermedi" dedi.

 

Maaşına haciz konuldu

 

Hakkında petrol kanununa muhalefet suçundan dava açılan ve 5 bin lira adli para cezasına çarptırılan Mehmet Özcan, Kayseri'ye dönerek bir fabrikada işe girdi. Adına kurulan fabrikanın vergi ve kredi borçları nedeniyle bin 300 lira olan maaşının 625 lirasına haciz konulduğunu söyleyen evli ve 2 çocuk babası Özcan, "Ailemi geçindiremiyorum. 20 milyon lirayı ödemeye ömrüm yetmez. Ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.

ETİKETLER

metmet özcançobanişçikredi borcufabrika sahibi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24