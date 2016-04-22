11 yıldır çalıştığı fabrikanın kendisine ait olduğunu 20 milyonluk kredi ve vergi borcuyla karşılaşınca öğrendi!

11 yıl önce “İşe Giriş Belgesi” adı altında vekaletname imzalatılan çoban Mehmet Özcan’ın hayatı karardı. Kendi ismine fabrika açılan Özcan, 20 milyon liralık kredi ve vergi borcu ile karşı karşıya kaldı.

Sabah Gazetesi'nden Ali Altundaş'ın haberine göre, Kayseri'nin Akkışla ilçesi Gömürgen köyünde yaşayan Mehmet Özcan (37), 11 yıl önce fabrikada işe girmek istedi. Köylüsü olan Mevlüt Çetinkaya, Kocaeli'nde işyeri açacağını söyleyerek, "Gel burada çalış" dedi. İddiaya göre Özcan'a işe giriş belgesi diye vekâletname imzalatıldı. Bu vekaletname ile Mevlüt Çetinkaya (40), Özcan'ın haberi olmadan onun adına kimyevi maddeler fabrikası kurdu. Mehmet Özcan, 3 yıl boyunca hiçbir şeyden habersiz bu fabrikada işçi olarak çalıştı. Fabrikaya petrol kanununa muhalefet suçu nedeniyle polisin baskın yapması üzerine gözaltına alınan Mehmet Özcan, aslında patron olduğunu anladı.

Cezaevinde yattı

Yaklaşık bir ay cezaevinde kalan Mehmet Özcan, "Karakola gittiğimizde fabrikanın sahibi olduğumu öğrendim. Bu olay nedeniyle 33 gün cezaevinde yattım" dedi. Cezaevinden çıktıktan sonra Mevlüt Çetinkaya'nın borçları ödememekle tehdit etmesi üzerine fabrikada 4 yıl daha çalıştığını belirten Özcan, "2012'de artık daha fazla dayanamayarak ayrıldım. Mevlüt bana bütün borçları üstlendiğine dair evrak vereceğini söyledi. Ancak vermedi" dedi.

Maaşına haciz konuldu

Hakkında petrol kanununa muhalefet suçundan dava açılan ve 5 bin lira adli para cezasına çarptırılan Mehmet Özcan, Kayseri'ye dönerek bir fabrikada işe girdi. Adına kurulan fabrikanın vergi ve kredi borçları nedeniyle bin 300 lira olan maaşının 625 lirasına haciz konulduğunu söyleyen evli ve 2 çocuk babası Özcan, "Ailemi geçindiremiyorum. 20 milyon lirayı ödemeye ömrüm yetmez. Ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.