11 yıl sonra gelen sinyal cinayeti aydınlattı

İstanbul’da 2005’te tır parkında boğazı kesilen kadının katilini, 11 yıl sonra maktulün telefonuna taktığı sim kart ele verdi. İstanbul-Mersin-Elazığ üçgeninde 2 bin 200 kilometre yol kat edip zanlının ‘sinyal’ izini süren cinayet büro ekipleri, polisiye filmleri aratmayan yöntemle olayı çözdü.

Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre, TEM Otoyolu İstanbul Gaziosmanpaşa mevkisindeki tır parkında bir tır şoförü, 8 Temmuz 2005’de mal beklediği sırada dolaşırken ağaçların altında bir kadın cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine giden polis, 39 yaşındaki Zeynep Sarnıklı olduğu anlaşılan kadının boğazının 3 yerinden kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, tır şoförlerinin ifadelerini aldı. Sarnıklı’nın kayıp telefonunun peşine düştü.

Yıllar sonra sinyal geldi

Vahşice öldürülen kadının telefonunun eski teknolojiye sahip olması ve kullanılmaması aradan geçen 11 yılda cinayetin aydınlatılmasına engel oldu. Ancak geçtiğimiz günlerde sır cinayet dosyasını tozlu raflardan indirecek gelişme yaşandı. Cesedin bulunmasından tam 11 yıl sonra, kayıp telefondan sinyal geldi. Telefona takılan hattın sahibinin Mersin’de yaşayan bir kadın olduğunu tespit eden İstanbul Cinayet Büro ekipleri, soluğu bu kentte aldı. Gözaltına alınan kadın, hattan haberdar olmadığını ve hiç kullanmadığını söyledi. İncelemede hattın, başkalarının kimlik bilgileri kullanılarak alınan ve ‘açık’ ya da ‘patates’ olarak bilinen hatlardan olduğu belirlendi.

Köyde inkâr mahkemede itiraf

Bunun üzerine hattın incelemeye alınan ‘trafiği’nden başka bir kent çıktı. Hattan, Elazığ’ın Palu ilçesindeki bir köyde yaşayanların sıklıkla arandığı belirlenince Cinayet Büro ekipleri bu köye gitti. Aranan numaraların sahibi köylüler numaranın, aynı köyde yaşayan 33 yaşındaki Mehmet Arıkanoğlu’na ait olduğunu söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen Arıkanoğlu, gözaltına alınıp İstanbul’da götürüldü. Zanlı, mahkemede ise cinayeti itiraf etti. “İlişki teklif ettim. Para konusunda anlaşamadık. Bıçakla beni kovalamaya başladı. Ben de kaçarken bıçağı alıp onu bıçakladım” diyen Arıkanoğlu tutukladı.