T24 LogoT24 Logo
Gündem

11 yaşındaki kuzenine tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da erkek kuzeni E

24 Şubat 2018 13:52

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da erkek kuzeni E.G.\'ye (11) tecavüz ettiği iddia edilen Ş.N.B. (19) polis tarafından gözaltına alındı.
​Ortaokul öğrencisi E.G.\'nin, rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından götürüldüğü hastanede yapılan muayesinde ters ilişkiye girildiği belirlendi. E.G. ailesine, Tavşanlı ilçesinde oturan teyzesinin oğlu Ş.N.B.\'nin kent merkezine her geldiğinde kendisini ilişkiye zorladığını, korktuğu için olayı kimseye anlatmadığını söyledi. E.G. hastanede tedaviye alınırken, ailenin şikayeti üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tavşanlı ilçesinde oturan Ş.N.B.\'yi gözaltına aldı.
Kütahya\'ya getiren Ş.N.B.\'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oğuzhan KILIÇKÜTAHYA DHA KÜTAHYATavşanlıKütahya Emniyet Müdürlüğü AsayişKütahyaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24