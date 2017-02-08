"11 yaşındaki kızlar çıtır olur" diyen Aksoy'un programına son verildi!

Show TV'de "Zahide Yetiş'le isimli sabah programına konuk olan Dr. Cihan Aksoy'un, canlı yayında “11 yaşındaki kızlar çıtır olur" ifadesini kullanmasının ardından NTV'deki programına son verildi.

Aksoy, NTV'de "Canım Doktor" adlıprogramı sunmaktaydı.



Ne olmuştu?

Show TV'de "Zahide Yetiş'le isimli sabah programında sunucu Zahide Yetiş, konuk Dr. Cihan Aksoy'a "Seyircimiz 11 yaşındaki kızının dizlerinden çıtırdama sesi geldiğini söylüyor. Ama Hocam 11 yaşında kızım demişler de bizim de dizlerimizden geliyor zaman zaman... Neden?" sorusunu yöneltti.

Bu soruya esprili dille yanıt vermek isteyen ünlü doktor büyük bir skandala imza attı. Aksoy, “11 yaşındaki kızlar çıtır olur. Dizleri de çıtırdar. Siz de daha çıtırsınız demek” diyerek yanıt verdi. Zahide Yetiş ise bu sözlere yanıt vermedi.

İşte Aksoy'un o sözleri sarf ettiği anlar: