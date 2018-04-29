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BBC Türkçe

11 yaşındaki çocuk patlamamış havan topu mermisiyle 300 kilometre yol gitti

Fransa'da tatildeyken denizde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış havan topu mermisi bulan 11 yaşındaki çocuk sırt çantasında patlayıcıyla İtalya'ya kadar yolculuk etti.

29 Nisan 2018 20:30

Fransa'da tatildeyken denizde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir havan topu mermisi bulan bir çocuk, yanına aldığı patlayıcıyı arabayla 300 kilometre seyahat ederek İtalya'ya getirdi.

Fransa'nın güneyindeki Menton kasabasında annesiyle tatil yapan 11 yaşındaki çocuk, denizden topladığı midye kabuklarıyla birlikte paslı bir metal nesneyi de yanına aldı.

İsimleri açıklanmayan çocuk ile annesi, içinde bu patlayıcının da bulunduğu sırt çantasıyla birlikte arabayla İtalya'ya kadar seyahat etti.

Yaklaşık 300 kilometre yol yaparak İtalya'nın Pavia kentine varan anne ve oğlu, burada İngiliz vatandaşı olan baba karşıladı.

Baba, 3 gün sonra oğlunun yanına aldığı "hatıra" eşyanın arasında paslı metalik nesneyi görünce acil yardım hattını aradı.

Babanın geçen Çarşamba günü yardım istemesiyle olaya müdahale eden jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerde şüpheli nesnenin İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, patlamamış bir havan topu mermisi olduğunu belirledi.

Havan topu, güvenli bir alanda kontrollü olarak imha edildi.

Jandarma ekibi, havan topunun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana patlayıcı etkisini yitirmediğini ve aşınmış durumda olduğu için daha da tehlikeli olduğunu açıkladı.

Açıklamada, ailenin ciddi bir tehlike atlattığı da belirtildi.

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