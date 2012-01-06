11 yaşındaki çocuğa 'seni seviyorum' tokadı

T24

2 günlük rapor aldı



İddiaya göre, Gazi İlköğretim Okulu'nda Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan A.Y., bir öğrencinin kızına aşk mektubu yazdığını duyunca sinirlendi.Kızının okuluna giden öğretmen anne, çocuğun sınıf öğretmeni ile görüştü. Ancak sınıf öğretmeni, mektup yazdığı öne sürülen çocuğu kendisine gösteremeyeceğini bildirdi.Daha sonra sınıftan çıkan A.Y., okulda dolaşırken gördüğü E.A.'yı bir sınıfa sokup dövdü. E.A., kadın öğretmenin elinden güçlükle kurtularak kaçtı.Öğrenciyi dövdüğü öne sürülen öğretmen A.Y.'nin okuldan ayrılmasıyla, dayak yiyen E.A. rehber öğretmeni Muhammet Taşbulak tarafından Muş Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü.Dün saat 14.00 sularında meydana gelen olaydan sonra E.A.'ya 2 günlük rapor verildi.Cumhuriyet Savcılığına başvuran baba Alaattin A. bu işin peşini bırakmayacağını bildirdi.Alaattin A., "Bir eğitimci anne bunu yapmamalıydı. Veliler, çocuklarını nasıl böyle bir öğretmene teslim ettiklerini hiç düşünüyorlar mı? Çocuğu rehberlik odasına kapatıp, yumruklayarak başını duvara vurmak bir öğretmene yakışır mı? Çocuğum, öğretmenin kızına sadece 'seni seviyorum' diye not yazmış" dedi.Tartaklanan öğrenci E.A. ise, "Beni sınıfa alıp dövmeye başladı. Vücudumu tırmaladı. Yere yatırıp, karnıma tekme ile vurdu. Ben bir fırsatını bulup odadan kaçtım" diye konuştu.E.A.'nın eğitim gördüğü Vali Adil Yazar İlköğretim Okulu Müdürü Savaş Yıldırak, bir öğretmenin böyle bir şey yaptığına inanmakta güçlük çektiğini bildirdi.Öğretmen A.Y.'nin görev yaptığı Gazi İlköğretim Okulu Müdürü Orhan Yılmaz ise, böyle bir olayı duyduğunda şaşırdığını, öğretmenin şimdiye kadar hiçbir çocuğu dövmediğini belirtti.