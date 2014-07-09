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Yaşam

11 yaşındaki Ali'yi ıslak çimde elektrik çarptı

Yeraltında geçen çıplak elektrik kablosu nedeniyle akıma kapılan ve bir süre korkuluklarda asılı kalan Ali, hayatını kaybetti

Dr Tırman oğulları Ali (solda) ve Efe ile birlikte

09 Temmuz 2014 12:28

Burdur’da iftar yaptıkları otelin yeşil alanında oynayan 11 yaşındaki Ali, yerdeki telden elektrik akımına kapıldı. İlk müdahaleyi doktor baba yapsa da çocuk kurtarılamadı.

Estetik uzmanı Dr. Hüseyin Tırman iki oğluyla birlikte İstanbul’dan memleketi Burdur’a tatile geldi. İftar yemeği için akrabalarıyla bir otele giden Tırman’ın 11 yaşındaki oğlu Ali Tırman, oyun oynamak için kardeşiyle yeşil alana çıktı. Ortaokul 2’nci sınıf öğrencisi Ali, otelin önündeki metal korkuluklarla oynarken sulandığı için ıslak olan çimlere bastı.

Yeraltında geçen çıplak elektrik kablosu nedeniyle akıma kapılan ve bir süre korkuluklarda asılı kalan Ali, aniden yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine hemen olay yerine gelen doktor baba, oğluna dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Burdur Devlet Hastanesi’ne götürülen çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

 

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