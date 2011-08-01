-11 YAŞINDA ZİRVE YAPTI KAYSERİ (A.A) - 01.08.2011 - Kayseri'de babası dağcı olan 11 yaşındaki Erciyes Karakaya, aralarında babasının da bulunduğu bir grupla Erciyes'e zirve tırmanışı yaptı. Boydak İlköğretimokulu 5. sınıf öğrencisi olan Erciyes Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa Erciyes'e zirve tırmanışı yaptığını söyledi. Karakaya, okullarda çevre ile ilgili dersler gördüklerini ancak derslerde gördüklerinin tersine çevrenin hızlı bir şekilde kirletildiğine şahit olduğunu belirtti. Karakaya, şunları söyledi: ''Büyüklerimiz neden çevreyi kirletiyorlar anlamıyorum. Bu çevre bizim. Gelecek nesillerin. Erciyes'in zirvesine yakın bölgelerde kar üzerinde tırmanış yapmaktan büyük zevk aldım. Zirvede heyecanlandım. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Ben de büyüklerim de Erciyes'teki bitkilerin korunmasını istiyoruz.'' -ERCİYES'E SAYGI TIRMANIŞI- Erciyes Dağı'nın korunması ve her tür yapay yapılaşmadan sakınılması gereken ayrıcalıklı ve özellikli biyolojik ve jeolojik dokusuna ve zenginliğine dikkati çekmek amacıyla, dağcı ve doğa severlerin oluşturduğu ''Erciyes'e saygı grubu'' tarafından, düzenlenen ''Erciyes'e saygı tırmanışı'' gerçekleştirildi. Erciyes Dağı ve çevre yaylalarında uygulanmak üzere başlanılmış bulunan ''Kayseri Erciyes Dağı Master Planı'' çalışmalarında Erciyes Dağı'nın korunmasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen tırmanışa Kayseri, İstanbul, Rize, Bursa, Ankara, Nevşehir ve Antalya'dan toplam 22 kişi katıldı. Erciyes'e Saygı Grubu Sözcüsü Avukat Asuman Güntay, yaptığı açıklamada, Dağcı Nihat Karakaya başkanlığındaki ekibin tırmanışını başarı ile gerçekleştirdiğini söyledi. Haftasonu 16 kişi ile gerçekleştirdikleri zirvede, amaçlarını ve inançlarını zirve defterine yazdıklarını, Türk Bayrağı açarak ayrıcalıklı, anlamlı bir tırmanış gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Güntay, şunları söyledi: ''Tırmanışın en ilginç yanı ise tırmanış ekibinin üzerlerine basmaksızın cennet bahçesinde yürürmüşçesine adımlarının ardında bıraktığı rengarenk bitki ve çiçeklerin yanı sıra, tırmanışa, kırmızı, turuncu, mavi kanatlı kelebeklerin ve sayısız uğur böceklerinin 3900 metreye dek eşlik etmesiydi. Diğer anlamlı özellik ise ismini Erciyes'den alan Nihat Karakaya'nın 11 yaşındaki oğlu Erciyes Karakaya'nın da ilk Erciyes zirve tırmanışını gerçekleştirmiş olmasıydı. Erciyes'de yapılmak istenen her tür yapı ve tesisin yapımında, Erciyes dağı ve yaylalarının doğal yapı ve özelliklerinin, biyolojik çeşitliliğinin, endemik bitki dokusunun, bu konulardaki bilimsel kurullardan bilimsel görüşler alınmak suretiyle korunmak, değerlendirilmek kaydıyla yapılmasının, Erciyes'in değerini koruyacağı gibi değerine değer katacağı inancındayız.'' Erciyes'e saygı tırmanışı'nı gerçekleştiren doğaseverlerin isimleri şöyle: Erciyes Karakaya, Nihat Karakaya, Nuray Karakaya, Asuman Güntay, Hamza Aktaş, Sadık Doğru, Gülsüm Çelik, Mustafa Mete, Etem Eroğlu, Cumhur Şengül, Merih Sahar, Mehmet Ülken, Seda Karabulut, İfakat Arat, İbrahim Karadeli ve Buket Karadeli.