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Yaşam

11 YAŞINDA PİLOT KOLTUĞUNA OTURDU ÇANAKKALE (A.A)

17 Temmuz 2011 18:06

-11 YAŞINDA PİLOT KOLTUĞUNA OTURDU ÇANAKKALE (A.A) - 17.07.2011 - ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Çanakkaleli Türker ailesinin 11 yaşındaki kızı Elif, havacılık okulunu başarıyla tamamlayıp tek motorlu uçakla uçmaya başladı. Elif Türker, 2 yıl önce Florida'da havacılık yaz kampına katıldı. Kampta oldukça başarılı olan kızına uçması konusunda babası Şenat Türker de destek verdi. Bunun üzerine havacılık okuluna kayıt yaptırmaya karar veren Elif, 18 yaşını doldurmadığı için bunda başarılı olamadı. Okul yönetimi, ısrarlar üzerine Türker'den havacılık konusunda bir kompozisyon yazmasını istedi. Kompozisyonu oldukça beğenen yönetim, Elif Türker'in okula girmesine izin verdi. Yaklaşık 2 yıl boyunca okulda eğitim gören Türker, karada 300 saat, havada ise 23 saat uçuş eğitimini tamamlayarak tek başına uçma seviyesine ulaştı. ABD yasalarına göre, pilot olması için 17 yaşına ulaşmayı bekleyen Elif Türker, iyi bir pilot olmak istediğini söyledi.

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