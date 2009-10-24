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Yaşam

11 yaşında anne oldu

24 Ekim 2009 14:33

Bulgaristan'ın Sliven kentinde, 11 yaşındaki bir kız çocuğu dün 2.5 kilogram ağırlığında sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

Sliven hastanesinden yapılan açıklamada, 11 yaşındaki kızın, bebeğinin 19 yaşındaki babasıyla evlenebilmek için bugün hastaneden taburcu olmak istediği belirtildi.      

Bölegede erken yaşta doğumların nadir olmadığı ve bu durumun doktorları kaygılandırdığı kaydedildi.

Ülkedeki Burgaz kenti belediyesinin erken yaştaki doğumlarla mücadele edilmesi için acil önlemler alınması önerisinde bulunduğu, bu çerçevede, küçük yaştakilerle cinsel ilişkide bulunmanın yasak olması nedeniyle, kentteki hastanelerin bu türden vakaları polise bildirmek zorunda bulundukları belirtildi.

Sliven kentindeki bu doğum vakasıyla ilgili aynı nedenden ötürü adli soruşturma açılacağı kaydedildi.


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