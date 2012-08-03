11 vali merkeze alındı 29 kente yeni vali atandı

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın ağabeyi olan Adnan Yılmaz, Düzce Valisi oldu. Cumhurbaşkanı Gül’ün memleketi Kayseri’nin valisi Mevlüt Bilici merkeze alınırken, Başbakan Erdoğan’ın memleketi Rize’ye ise Çorum Valisi Nurullah Çakır atandı.

Valiler kararnamesi Cumhurbaşkanı Gül’ün onayından dün akşam saatlerinde çıktı. Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameyle, Kilis Valisi Yusuf Odabaş, Ardahan Valisi Mustafa Tekmen, Karaman Valisi Süleyman Kahraman, Kars Valisi Ahmet Kara, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Adıyaman Valisi Ramazan Sodan, Iğdır Valisi Amir Çiçek, Siirt Valisi Musa Çolak, Yozgat Valisi Necati Şentürk, Edirne Valisi Gökhan Sözer ve son LYS’de Türkiye birincisi olan Bartın’ın valisi İsa Küçük merkeze alındı.

Kararnameyle, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın ağabeyi ve İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Adnan Yılmaz, Düzce Valisi oldu. Kararnamede, İstanbul’dan üç kaymakam vali oldu. Atatürk Havalimanı’ndan sorumlu vali yardımcısı Ahmet Aydın Siirt’e, Güngören kaymakamı Seyfettin Azizoğlu Ardahan’a, Bağcılar Kaymakamı Veysel Yurdakul Bitlis’e, Bayrampaşa Kaymakamı Abdülkadir Yazıcı Yozgat’a vali olarak atandı.

Aynı kararnameyle, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Murat Koca Karaman’a, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Eyüp Tepe Kars’a, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Pek ise Iğdır’a vali oldu. Tokat Valisi Şerif Yılmaz, Cumhurbaşkanı Gül’ün memleketi Kayseri’nin yeni valisi oldu. Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan Batman’a, Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf Güner Tunceli’ye, Düzce Valisi Vasip Şahin Malatya’ya vali atandı.

Kilis’e Tapsız atandı

Suriye’deki olaylar sonrasında “kritik” konuma gelen Kilis Valiliği’ne Burdur Valisi Süleyman Tapsız’ın atandığı kararnamedeki diğer atamalar şöyle oldu: Merkez Valisi Hasan Duruer Edirne Valisi, Devlet Personel Başkanı Mehmet Tekinarslan Ağrı Valisi, Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Demirtaş Adıyaman Valisi, Merkez Valisi Mustafa Yaman Kırklareli Valisi, Erzurum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selami Altınok Aksaray Valisi, Batman Valisi Ahmet Turhan Balıkesir Valisi, Mülkiye Başmüfettişi Bülent Savur Bartın Valisi, Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz Burdur Valisi, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Sabri Başköy Çorum Valisi, Sivas Valisi Ali Kolat Kırıkkale Valisi, Uşak Valisi Özdemir Çakacak Kırşehir Valisi, Kırşehir Valisi Mehmet Ufuk Erden Uşak Valisi, Ağrı Valisi Ali Yerlikaya Tekirdağ Valisi, Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen Tokat Valisi.