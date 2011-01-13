11 soruda içki yasağı

T24

Mekânın açık içki satış belgesi varsa, catering firması içki servisi yapabilecek. Belge yoksa, yemek veya organizasyon sahibi içkileri kendi alacak ve catering firmas bunları ikram edebilecek.Sahillerde veya turistik mahallerdeki alkollü içki satışana ilişkin bir düzenleme yönetmelikte yok. Karayolları Trafik Kanunu ise “Konaklama yerleri ve belediye mücavir alanları hariç, otoyollarda ve devlet karayollarındaki tesislerde alkollü içki satılamaz” hükmü içeriyor. Bu, yönetmeliğe aktarıldı.Artık spor takımlarının alkollü içki çağrıştıran isimler kullanması mümkün değil.Çocukları ve gençleri hedef alan etkinlikler ile tanıtımında ve etkinliğin mekânında, artık alkollü içki markalarını çağrıştıracak nitelikteki unsurlar kullanılamayacak.Kurumdan izin veren bir yazı alınması koşuluyla mümkün.Bu tür siparişe engel herhangi bir hüküm bulunmuyor.Alkollü içkiler bedelsiz, hediye, ödül, eşantiyon veya promosyon olarak dağıtılamayacak.Bakkal, market, kuruyemişçi, büfe gibi yerlerde satılamayacak.Evet. Yeni yönetmeliğe göre, açık alkollü içki satış noktalarında tütün mamulü satılamaz.Her somut olaya ve mekâna göre Kurum tarafından değerlendirilecek.İçki satışı 18 yaşından küçüklere yapılamayacak ve 18 yaşından küçükler alkollü içki satışı yapılan yerlerde çalıştırılamayacak. Yeni yönetmelikle ayrıca 24 yaşına kadar gençlerin katıldığı etkinliklerde alkollü içki satışı ve sunumuna da yasak geliyor.

Yönetmeliğin en çok tartışılan maddesiyle ilgili olarak Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Doğan dünkü yazısında (12 Aralık 2011) yazısında oy kullanma yaşı 18'ken içki içme yaşının nasıl 24 olabileceğini sorgularken Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Tezkan da maddeyi eleştirirken evlilik yaşının da 24'e çıkarılmasını istemişti.





Çelik: Maksat gençleri korumak



Hüseyin Çelik ise yönetmelikle ilgili iddiaların yalan olduğunu belirterek şunları söylemişti: 24 yaşının altındakilere içki satışına yasak haberleri gerçeği yansıtmıyor. Yönetmelik şu an elimde... Dünyadaki örnekleri de elimde, ABD'de alkol satın alma yaşı 21'dir, Türkiye'de 18. ABD'de 21 yaşından gün almamış olsanız size alkollü içki satışı yapılmaz. Finlandiya, ABD, Fransa, Almanya'da, dünyadaki medeni ülkelerde alkol ve sigaranın üretimi, satışı, sunumu, reklamı, promosyonuyla ilgili yapılmış düzenlemeler vardır.

