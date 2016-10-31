11 sivilin gözaltında kaybedildiği Kulp davası 16 Ocak'a ertelendi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 11 sivilin gözaltında kaybedilmesiyle ilgili, emekli Tuğgeneral Yavuz Ertürk’ün 11 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı davanın duruşmasımda tanık olarak dinlenen dönemin Kulp Jandarma Komutanı Ali Ergülmez, "Alaca köyünde operasyon yapsaydı haberimiz olurdu. Köyün boş olduğunu biliyorum. İsmi geçen köylüleri tanımıyorum." dedi.

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 1993 yılında 11 sivilin zorla kaybedilmesi hakkında açılan dava, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya, davanın tek tutuksuz sanığı olan eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı emekli Tuğgeneral Yavuz Ertürk katılmadı.

Mağdur avukatları Erkan Şenses, Nahit Eren, Muhterem Süren, Cihan Ülsen, Mahsum Batı ve Hasan Anlar’ın yanı sıra mağdur yakınları da duruşmaya katıldı. Sanık Ertürk’ün avukatları mahkemeye yargılamanın Milli Savunma Bakanlığı’nın iznine bağlı olduğunu iddia ederek görevsizlik kararı verilmesini istedi. Mahkeme savcısı da görevsizlik kararıyla dosyanın Askeri Mahkeme’ye gönderilmesini istedi. Mahkeme görevsizlikle ilgili kararını bir sonraki duruşmada açıklayacak.

"Köylüleri tanımıyorum"

Duruşmada dönemin Kulp Jandarma Komutanı Ali Ergülmez tanık olarak dinlendi. Ergülmez, Kulp’ta görev yaptığı dönemde 11 kişinin kaybolduğunu duymadığını söyledi. Müdahil avukatlarının pek çok sorusuna “Hatırlamıyorum” diye cevap verdi; “Alaca köyünde operasyon yapsaydı haberimiz olurdu. Köyün boş olduğunu biliyorum. İsmi geçen köylüleri tanımıyorum” dedi. Mahkeme konuşmaların ardından duruşmayı 16 Ocak 2017’ye ertelendi