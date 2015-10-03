11 milyon 332 bin yoksulun üçte biri Güneydoğu'da yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Gelir ve Yaşam Koşulları araştırmasının bölgesel sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde yoksul sayısı 195 bin kişi artarak 11 milyon 332 bin kişiye ulaşırken, en hızlı yoksullaşma Akdeniz Bölgesi'nde görüldü. Akdeniz Bölgesi'nde yoksul sayısı 317 bin kişi artarak 1 milyon 985 bin kişiye, İstanbul'da 137 bin artışla 554 bin kişiye, Ege'de ise 110 bin kişi artışla 716 bin kişiye çıktı.

Türkiye'de en çok yoksulun bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yoksul sayısı ise 149 bin kişi azaldı. Buna rağmen bu bölge 3 milyon 578 bin kişiyle en çok yoksulun bulunduğu yer. Orta Anadolu Bölgesi'nde yoksul sayısı 113 bin kişi azalarak 461 bin kişiye inerken, Ortadoğu Anadolu Bölgesi'nde 65 bin kişilik azalmayla 1 milyon 388 bin kişiye indi.

Türkiye genelindeki 11 milyon 332 bin yoksulun üçte biri Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşıyor. Tüm yoksulların yüzde 31,6'sı Güneydoğu Anadolu'da, yüzde 17,5'i Akdeniz'de, yüzde 12,3'ü ise Ortadoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor.

Bölgelerin yoksul sayılma kriterleri de farklı. TÜİK, bölgesel gelirin yüzde 50'sinden daha düşük gelirle yaşayanları yoksul sayıyor. Buna göre, Türkiye geneline göre yoksul sayılmak için ayda 452 liradan az kazanmak gerekiyor. İstanbul'da aylık geliriniz 609 TL'den azsa yoksul sayılıyorsunuz. Bu rakam Batı Anadolu Bölgesi'nde 564 lira, Doğu Marmara'da 520 lira. Güneydoğu Anadolu'da aylık geliri 251 liradan az olanlar yoksul sayılırken, Ortadoğu Anadolu'da 280 liranın, Kuzeydoğu Anadolu'da 306 liranın altında aylık geliri olanlar yoksul.

Türkiye'de gelirin en adil dağıldığı iller Zonguldak, Karabük ve Bartın.Gelir dağılımının en kötü olduğu iller ise, Şanlıurfa ve Diyarbakır.