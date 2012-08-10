11 maddede şike davasının gerekçeli kararı ne anlama geliyor?

Futbolda şike davasının 682 sayfalık gerekçeli kararı açıklandı. Kararda 'Fenerbahçe örgüt değildir' vurgulaması yapılırken Aykut Kocaman ve futbolcuların, bir takım yöneticilerin yaptığı şike ve teşvik girişimlerinden haberdar olmadığı ancak bu girişimler sonucu takımın Trabzonspor'un önünde averajla şampiyon olduğu belirtildi.

hürriyet.com.tr'de yer alan haber şöyle: Şike davasının gerekçeli kararında İBB futbolcuları İskender Alın ve İbrahim Akın ile ilgili olayın kupa finali öncesi transferden çok şike ile ilgili olduğu ifade edildi. Ünlü spor hukuku uzmanı Avukat Metin Ünlü, gerekçeli kararın ne anlama geldiğini hurriyet.com.tr okurları için madde madde değerlendirdi.

İşte şike davasının gerekçeli kararından önemli satır başları ve metin ünlü'nün yorumu:

Gerekçeli karar 1;

Mahkememizce yapılan yargılama ve verilen hüküm; spor kulüpleri ve yönetimleri değil, tüm spor camiasına yönelik suç işleyen sanıklar ve onlara yüklenen teşvik ve şike suçlarına yöneliktir.

Avukat Metin Ünlü'nün yorumu: Zaten kanunlar ve bütün mevzuat belli. Kanunlar kişilere değil, kurumlara yöneliktir.

Gerekçeli karar 2;

Şike suçunun oluşması için, faillerin amacına ulaşmaları gerekmez. Önemli olan müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla menfaatin sağlanması veya bu hususta anlaşmaya varılmış olmasıdır.

Avukat Metin Ünlü'nün Yorumu: 6222 yasanın 11.maddesi çok açık. Suçun oluşması için maddi ve manevi unsurların taraflar tarafından anlaşılmış olmasını yeterli görüyor. Yani iki kulübün yöneticilerinin anlaşması yeterli.

Gerekçeli karar 3;

Telefon görüşmeleri tek başına delil olamaz ancak dosyada sadece telefon görüşmeleri bulunmamaktadır. Şike ve teşvik girişimlerine ilişkin telefon görüşmeleri, buluşmalar ve para nakli sözkonusudur.

Avukat Metin Ünlü'nün Yorumu: Mahkeme telefon konuşmalarının delillerini kabul edilebilir bir delil olduğuna kanaat getirmiş. Mahkeme ilginç bir yorumda bulunmuş. Yargıtay'ın görüşünü merak ediyorum.

Gerekçeli karar 4;

Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminin bir örgüt olarak gösterilip kabul edildiği iddiaları, tamamen gerçek dışıdır.

Avukat Metin Ünlü'nün Yorumu: Yani tüm yönetim kurulunun bu işten haberi yok. Aziz Yıldırım ve diğer yargılanan sanıkların "Biz yönetim kuruluyuz, aramızda böyle konuşmalar yapılır" savunmasını mahkeme böyle değerlendirmiş ve "Siz 3-5 kişisiniz ve yönetim kurulundaki diğer üyelerden habersiz yapmışsınız. Yani siz kendi aranızda bir örgütsünüz" demiş.

Gerekçeli karar 5;

Bir kısım sanığın savunmaları, spor kulübünün temsil ettiği büyük toplumsal kitlenin desteğini almaya ve tümüyle kendilerini suçtan kurtarmaya dönük çaba olarak değerlendirilmiştir.

Avukat Metin Ünlü'nün Yorumu: Bu karar verdiği hükmün altını doldurmaya yönelik sosyolojik bir gerekçe. Yargıtay tarafından bu kararın onanması halinde araştırmaya yönelik bir konu olacaktır.

Gerekçeli Karar 6;

Suç işleyen bir kısım sanıkların, özellikle sanık Aziz Yıldırım'ın suçlarını perdelemek amacıyla diğer savunmalar yanında bu yöndeki savunmaları da dile getirdiklerini göstermektedir.

Avukat Metin Ünlü'nün Yorumu: Mahkeme, kendi suçlarını örtmek için sanıkların "Ama x kişisi de şike yaptı" demesini tutarlı savunma olarak görmemiş.

Gerekçeli karar 7;

Fenerbahçe, şike ve teşvik eylemlerinden haberdar dahi olmayan teknik adamının ve çoğu futbolcusunun emek ve çabaları yanında, sanıkların üstün (!) gayretleri sonucu Trabzonspor ile aynı puanda olmasına rağmen ikili averaj üstünlüğü ile ligi şampiyon olarak tamamlamıştır.

Avukat Metin Ünlü'nün Yorumu: Yani, şikenin sahaya yansımasına gerek yok masa başında da bitmiş olabilir. Yıllar önce Aziz Yıldırım, "Şampiyonluk sahada değil masa maçında olunuyormuş" sözü bugün önüne geldi. Mahkeme eminin Yıldırım kullandığı cümleden etkilenmiştir.

Gerekçeli karar 8;

Liderliğini sanık Aziz Yıldırım'ın yaptığı suç örgütü, gevşek de olsa hiyerarşik ilişkiye dayalı bir yapı.

Avukat Metin Ünlü'nün Yorumu: Örgüt hiyerarşik olması gerekir. Mahkeme Fenerbahçeli sanıkların hep "Biz yönetim kuruluyuz" demesi fakat yönetim kurulundaki diğer üyelerden hiçbirinin haberi olmaması bu söylemi çürüttüğünü açıklıyor.

Gerekçeli karar 9;

Yönetim kurulunun bilgisi ve onayı dışında sadece Aziz Yıldırım'ın talimatı ile İlhan Ekşioğlu'na yapılan ödemelerin neredeyse tamamının şike ve teşvik eylemleri ile eş zamanlı olarak yapıldı.

Avukat Metin Ünlü'nün Yorumu: Şikenin sahaya yansımasına gerek yoktur. Maçın sonucunu saha dışında 3-4 kişi arasında parar vererek yaptığını açıklamış. Paraların verilmesi somut hale getirilmiş.

Gerekçeli karar 10;

Spor camiasında faaliyet yürüten menajer, futbolcu ve yöneticilerin kazandıkları gelirleri ciddi bir kontrolden geçirilmesi sağlanmalı.

Avukat Metin Ünlü'nün Yorumu: Mahkemeyi tebrik ediyorum. Türkiye'nin kanayan yarasına parmak basmış. İnşallah bu gerekçeden ders alınır. Görev yine devlete düşüyor. Spor kulübü yasalarının tozlu raflardan çıkması lazım. Ve mahkeme futbolcuların aldıkları paraların net olarak açıklanması gerektiğini ifade etmiş.

Gerekçeli karar 11;

İBB Spor futbolcuları sanıklar İbrahim Akın ve İskender alın ile kurulan irtibatın transfer amaçlı olmadığı, transfer vaadiyle şikeye yönelik olduğu izahtan varestedir. Esas amaç her iki futbolcunun transferi değil, kupa finali öncesinde transferler edilecekleri bahanesiyle şike yapmaktır.

Avukat Metin Ünlü'nün Yorumu: Burada hedef alınan kulüp Beşiktaş'tır. Beşiktaşlı yönetici Serdal Adalı ve teknik direktör Tayfur Havutçu'nun savunmasındaki söylediği "Biz futbolcularla transfer görüşmesi yaptık" ifadelerini mahkeme "Bu bir transfer görüşmesi değil, şike ve Türkiye Kupası'nı kazanmak için yapılan eylemler" olduğunu belirtti.