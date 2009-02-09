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Yaşam

11. kez makamına döndü

Bakan Çelik tarafından 6 yıl içinde 11. kez görevden alınan Erzurum Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak yine göreve döndü.

09 Şubat 2009 02:00

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından 6 yıl içinde 11 kez çeşitli gerekçelerle görevden alınan ve her seferinde verdiği hukuk mücadelesini kazanarak görevine dönen Erzurum Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak, 11'inci kez makamına oturdu.

2003'ten bu yana davalık

Yaklaşık 26 yıldır Erzurum'da Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Fevzi Budak, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından 2 Mayıs 2003'ten bu yana 11 kez görevinden alındı. Şırnak, Muş, Ankara, Kütahya, Çanakkale ve İstanbul'da görevlendirilen Budak, her seferinde yargı kararı ile yeniden görevine dönmeyi başardı. Mesleğinde 39 yılı tamamlayan Fevzi Budak, en son 21 Ekim 2008'de `geçici görevlendirmeyle' Ankara'ya Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştı.

Mahkeme savunmayı inandırıcı bulmadı

Budak'ın avukatı Ali Altay, "Milli Eğitim Bakanlığı, dolu olan kadroya atama yapmış ve gerekçe olarak meslekteki tecrübesinden yararlanmak için Ankara'ya alındığını ileri sürmüştü. Savunmayı inandırıcı bulmayan Erzurum Birinci İdare Mahkemesi, atama işleminin yürütülmesini durdurdu" demişti.

Fevzi Budak, Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğuna ikinci yarı yılın ilk gününde yeniden oturdu. Budak'ın yerine atanan Ragıp Üye ise eski görev yeri olan İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı'na döndü.

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