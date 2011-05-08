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Politika

11 KENTE ''BÜYÜKŞEHİR'' MÜJDESİ KAHRAMANMARAŞ (A.A)

08 Mayıs 2011 22:12

-11 KENTE ''BÜYÜKŞEHİR'' MÜJDESİ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 08.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, seçimden sonra nüfusu 750 binin üzerinde olan illerin büyükşehir olması için kanun tasarısı hazırladıklarını belirterek, şu anda 11 ilin bu hakkı kazandığını bildirdi.  Kahramanmaraş'ta halka hitap eden Başbakan Erdoğan, ''Allah nasip ederse seçimden hemen sonra nüfusu 750 binin üzerinde olan illerimizin büyükşehir olması için bir kanun tasarısı hazırladık'' dedi. Tasarının 12 Haziran'dan hemen sonra Meclis gündemine geleceğini kaydeden Erdoğan, Kahramanmaraş'ın da büyükşehir olmayı fazlasıyla hak ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:  ''Büyükşehirin sınırı ne olacak biliyor musunuz? Kahramanmaraş'ın mülki sınırı... Yani hepsi büyükşehirin kapsamı içinde. Afşin, Elbistan, hepsi. İstanbul'daki, Kocaeli'ndeki büyükşehir yapısı ne ise Kahramanmaraşta da o olacak. Yani şu anda bizim ulusal planlamamızın içerisinde bu var. Çılgın proje dedik ya bu da ulusal planlama projemiz. Böylece Kahramanmaraş'ın imkanları artacağı gibi bununla da kalmıyoruz, bütün ilçelerimiz de bundan sonra çok daha farklı hale gelecek.''  -''11 İL BÜYÜKŞEHİR OLMA HAKKINI KAZANDI''- 2014'teki yerel seçimlere Kahramanmaraş'ın büyükşehir belediyesi olarak gireceğini dile getiren Başbakan Erdoğan, ''2014'ten itibaren artık burası bir büyükşehir belediyesi olarak seçimlere girecek. Bu arada 2014 yılına kadar nüfusu 750 bini aşan başka illerimiz olursa onlar da yine büyükşehir olma hakkını kazanacak'' diye konuştu.  Erdoğan, şu anda 11 ilin bu hakkı kazandığını belirterek, ''Şimdiden hayırlı olsun'' dedi.

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