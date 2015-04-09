11 işçinin öldüğü yangında şirket sahipleri için beraat, yetkililer için alt sınırdan ceza istendi

Kaldıkları çadırda çıkan yangın sonucunda 11 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili olarak açılan Marmara Park AVM davasında yetkilililer için en alt sınırdan hapis cezası, AVM’nin ve yüklenici şirketin sahibi için beraat istendi.

Diken'den Can Bursalı'nın haberine göre, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15. duruşması yapılan davada mütaalasını sunan savcı taşeron firma KALDEM İnşaat yetkilileri Mehmet Altun, Abdullah Altun, Kadir Altun, Şaban Bakırcı, Cem Yıllar, Ömer Faruk Gülmez ve Hikmet Tezcan’a üç yıldan 15 yıla kadar hapis talep etti.

Savcı mütaalasında Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, bilirkişi raporları ve yangından önce hazırlanan sekiz işçi sağlığı ve iş güvenliği raporuna rağmen, Avrupa ve Türkiye çapında içinde Marmara Park’ında bulunduğu 196 AVM’nin işletmecisi olan ECE ve inşaatın ana yüklencisi Kayı İnşaat’ın sahiplerinin kusurunun bulunmadığını belirterek beraatini istedi.

İşçi avukatları karara itiraz etti

İşçilerin kaldığı çadırların yönetmeliğe göre yanmaz olması gerekliliği, şantiye sahasındaki kabloların suların içinde kalmış olması ve işçilerin insanlık dışı ortamlarda barındırılmasına rağmen savcının cezayı en alt sınırdan istemesi, işçi ailelerini öfkelendirdi.

İşçi ailelerinin avukatları da savcının mütaalasına, ‘suçların ve cezaların kanuniliği ilkesinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki uygulamasını tamamen hatalı yorumlandığı’ gerekçesiyle itiraz etti.