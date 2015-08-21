Mahkeme, 11 işçinin öldüğü AVM yangınına ilişkin 'patronlar suçsuz' diyen bilirkişi raporunu dikkate almış!

Marmarapark AVM'nin inşaatı sırasında işçilerin kaldığı çadırlarda çıkan yangında 11 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı. 6 kişinin mahkum olduğu davada mahkemenin, dosyadaki beş ayrı bilirkişi raporundan, AVM'nin sahibi ile AVM'yi inşa eden Kayı İnşaat adlı şirketin yöneticisini kusursuz gösteren dördüncü raporu dayanak aldığı ortaya çıktı.

İsmail Saymaz’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, İstanbul Esenyurt’taki Marmarapark AVM şantiyesindeki işçi çadırı, 12 Mart 2012’de yanmış ve 11 işçi feci şekilde can vermişti. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sonucunda, aralarında taşeron şirket sahipleri, kalıpçı, elektrikçi ve iş güvenlik uzmanının olduğu 7 sanığa 'bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan ceza verilmişti.

Mahkeme dört sanığı onar yıl, iki sanığı altışar yıl, bir sanığı da beş yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Aralarında Marmarapark AVM’nin yöneticisi Andreas Michael Hohlmann ve Kayı İnşaat’ın Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Gümüş’ün de olduğu altı sanık ise beraat etmişti.

Gerekçeli kararda, dosya kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü ile üç ayrı bilirkişi raporunun alındığı kaydedildi. Bu beş rapordan; olayın oluş şekli, toplanan deliller ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde İTÜ’den Prof. Dr. Ahmet Faik Mergen, Dr. Murat Kuruoğlu ve İnşaat Mühendisi Tayfun Çubukçu tarafından hazırlanan 1 Temmuz 2013 tarihli raporun 'karara dayanak olabilecek nitelik ve yeterlilikte olduğu' belirtildi. Diğer dört raporun ise 'bu nitelikte bulunmadığı' savunuldu. Bu nedenle, İTÜ raporu doğrultusunda karar vermenin 'adil ve uygun olacağı' ifade edildi. Rapor gereğince Kayı İnşaat’ın yöneticilerinin de aralarında olduğu altı kişi hakkında beraata karar verildiği, diğer sanıklar için cezaya hükmedildiği belirtildi.

İşte mahkemenin dikkate aldığı rapor

Bu raporda, Kaldem adlı taşeron firmanın sahipleri Mehmet ve Abdullah Altun’un asli kusurlu olduğu ifade edilmişti. Kalıpçı Kadir Altun “yangına neden olan yatakların içeri taşınması talimatı vermesi” nedeniyle, çadıra elektrik tesisatı döşeyen Şaban Bakırcı da “yangına elektrik tesisatının neden olması ve işini gerekli titizlikle yapmamasından dolayı” asli kusurlu sayılmıştı. Kaldem’in İSG Sorumlusu Cem Yıllar için ise “Kendi firmasına dahi ceza keserek önlemler almasına çalışmış olmasına karşın yeterince denetlemeyi başaramamıştır” denilerek, tali kusurlu görülmüştü. TAPAS İnşaat’ın İSG sorumlusu Hikmet Tezcan ile Miratek’in İSG sorumlusu Ömer Faruk Gülmez de tali kusurlu kabul edilmişti.

Bakanlık raporunda 3 firma işaret edildi

AVM’nin sorumlusu olan Marmarapark’ın temsilcisi Andreas Michail Hohlman ve ikinci inşaat şirketi Kayı İnşaat’ın ise kusurlu olmadığı savunulmuştu. Esenyurt Davası avukatları bu yönüyle rapora itiraz edip dosyanın tekrar bilirkişiye gönderilmesini istemişti. Çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nun hazırladığı 29 Mart 2012 tarihli raporda, AVM inşaatı şantiyesinin bütün kontrol ve yönetiminin Marmarapark tarafından Kayı İnşaat’a verildiği, Kayı’nın her tür beton ve demir işini Kaldem’e verdiği ifade edilmişti. Bu bakımdan Marmarapark’ın asıl işveren, Kayı’ın alt işveren, Kaldem’in ikinci alt işveren olduğu, Kayı ile Kaldem arasında “muvazaalı (danışlıklı) sözleşme” imzalandığı kaydedildi. Raporda, üç firmanın da sorumlu olduğu vurgulanmıştı.