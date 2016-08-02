T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

11 iş adamı gözaltına alındı

Isparta'da yapılan operasyonda Mualip Galip şirketinin ortağı da gözaltına alındı

02 Ağustos 2016 23:30

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 11 iş adamı gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, darbe girişimine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüte finansal destek sağladığı öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir süre devam eden araştırmanın ardından ekipler, düzenledikleri operasyonla, Mualip Galip şirketinin ortaklarından Ali Osman K. ile Yusuf Kenan K, Sait K, Adnan G, Mehmet K, Tevfik Mustafa K, Ziya K, Osman P, İsmail Ö, Ramazan A, Enes B'yi gözaltına aldı.

 

ETİKETLER

darbe girişimigözaltıısparta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24