15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 11 iş adamı gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, darbe girişimine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüte finansal destek sağladığı öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir süre devam eden araştırmanın ardından ekipler, düzenledikleri operasyonla, Mualip Galip şirketinin ortaklarından Ali Osman K. ile Yusuf Kenan K, Sait K, Adnan G, Mehmet K, Tevfik Mustafa K, Ziya K, Osman P, İsmail Ö, Ramazan A, Enes B'yi gözaltına aldı.