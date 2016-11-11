11 ilde FETÖ operasyonu

Erzincan merkezli 11 ilde ‘FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda biri emekli 14 polis gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Erzincan, İstanbul, Ankara, Bursa, Düzce, Erzurum, Bayburt, Artvin, Giresun, Kırıkkale ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Ekipler, biri emekli, 7'si daha önce görevden uzaklaştırılan 14 polisi gözaltına aldı. Operasyonun, 9 Kasım, 6 Ekim ve 18 Ekim'de kentte düzenlenen ‘FETÖ/PDY’ yapılanmasına yönelik operasyonlarla bağlantılı olduğu öğrenildi. Diğer taraftan, bir dönem "emniyet imamlığı" yaptığı iddia edilen, ‘FETÖ’ile ilişkili olduğu gerekçesiyle kapatılan bir okulda görevli öğretmen hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

