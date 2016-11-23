11 haftada sadece 7 gol!

Trabzonspor, attığı gol bakımından en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Karadeniz temsilcisi, 11 haftalık dönemde gol attığı maçlarda Kasımpaşa'yı 2-0, Atiker Konyaspor ve Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederken, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı, Beşiktaş'a ise 2-1 kaybetti.

Bu maçlarda 7 gol kaydeden Karadeniz ekibi, gol attığı 5 maçın 3'ünü kazandı, 1'inden beraberlikle, birinden de mağlubiyetle ayrılarak 10 puan elde etti.

Trabzonspor, Gaziantepspor'a 1-0, Osmanlıspor'a 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a 4-0, Antalyaspor'a 1-0 yenildiği, Akhisar Belediyespor ile de 0-0 berabere kaldığı toplam 6 karşılaşmada gol kaydedemedi.

Bordo-mavili takım, ligin ilk 11 haftasında 6 golü bulunan Akhisar Belediyespor'dan sonra 7 golle en az gol kaydeden ikinci takım olarak dikkati çekti.

Forvetlerden 1 gol geldi

Trabzonspor'da ilk 11 haftada forvet oyuncuları sadece 1 gol atabildi. Muhammet Demir ve Hyun Jun Suk, gol kaydedemezken tek gol Dame N'Doye'den geldi.

Genç golcü Ramil Sheidaev ise 11 haftalık bölümde forma şansı bulamayarak rakip kalede gol arayamadı.