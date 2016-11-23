T24 LogoT24 Logo
Spor

11 haftada sadece 7 gol!

Trabzonspor, ligin en az gol atan ikinci takımı durumunda

23 Kasım 2016 14:13

Trabzonspor, attığı gol bakımından en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Karadeniz temsilcisi, 11 haftalık dönemde gol attığı maçlarda Kasımpaşa'yı 2-0, Atiker Konyaspor ve Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederken, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı, Beşiktaş'a ise 2-1 kaybetti.

Bu maçlarda 7 gol kaydeden Karadeniz ekibi, gol attığı 5 maçın 3'ünü kazandı, 1'inden beraberlikle, birinden de mağlubiyetle ayrılarak 10 puan elde etti.

Trabzonspor, Gaziantepspor'a 1-0, Osmanlıspor'a 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a 4-0, Antalyaspor'a 1-0 yenildiği, Akhisar Belediyespor ile de 0-0 berabere kaldığı toplam 6 karşılaşmada gol kaydedemedi.

Bordo-mavili takım, ligin ilk 11 haftasında 6 golü bulunan Akhisar Belediyespor'dan sonra 7 golle en az gol kaydeden ikinci takım olarak dikkati çekti.

 

Forvetlerden 1 gol geldi

 

Trabzonspor'da ilk 11 haftada forvet oyuncuları sadece 1 gol atabildi. Muhammet Demir ve Hyun Jun Suk, gol kaydedemezken tek gol Dame N'Doye'den geldi.

Genç golcü Ramil Sheidaev ise 11 haftalık bölümde forma şansı bulamayarak rakip kalede gol arayamadı.

ETİKETLER

Trabzonsporgolforvet

İlgili Haberler

Rakip Benfica, hedef 3 puan

Beşiktaş'ta Talisca ve Caner Erkin dışında eksik oyuncu bulunmuyor

Fatih Terim'i ikna turları başladı

Galatasaray yönetimi 4. Fatih Terim döneminin başlamasına sıcak bakıyor

"Fenerbahçe benimle ilgileniyor"

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Van der Wiel’in yerine sağ bek arayışları başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24