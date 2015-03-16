11 gündür kayıp olan Putin ortaya çıktı

11 gündür kamuoyu önüne çıkmayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ile basın toplantısı yaptı.

Günlük programları iptal edilen Rus liderin 5 Mart’tan beri ortalıklarda görünmemesi darbeden ölüme kadar birçok iddianın ortaya atılmasına neden olmuştu. Kremlin'e yakın kaynaklar Putin’in grip olduğunu söylerken, AFP’ye konuşan Kremlin sözcüsü, Putin’in akşam saatlerinde Atambayev’le yapacağı görüşmede bir değişikliğin olmadığını, görüşmenin yapılacağını söylemişti.

İddialar

5 Mart’ta İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile görüşmesinden sonra sııra kadem basan Putin’in nerede olduğuna dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. En yaygın iddia Putin’in hasta olduğu iddiası. Şu sıralar Rusya’daki grip salgınından Putin’in de etkilendiği belirtilirken Kremlin Sarayı’na yakın kaynaklar bunu yalanlamıyor. Avusturyalı Kurier gazetesi kronik bel rahatsızlığı nükseden Putin’in Avusturya’daki özel doktoruna muayene olmaya gittiğini iddia etti. Putin'in Sözcüsü Dimitri Peskov bu iddiaya “Yorum yok. Konu kapanmıştır” yanıtını verdi.

'Sevgilisi doğum yaptı'

Aljazeera.com.tr'nin haberine göre, Başka bir iddia ise Putin’in sevgilisi olduğu öne sürülen eski olimpiyat şampiyonu ritmik jimnasitkçi Alina Kabayeva’nın doğum yaptığı, Rus liderin de doğum için İsviçre’ye gidip birkaç gün gözden kaybolduğu yönünde.

Eski İsrail elçisi: Darbe işaretleri var

En ciddi iddia, Kremlin’de darbe olduğu ve Putin’in koltuğunu kaybettiğine işaret ediyor. Rusya’yı iyi tanıyan İsrail’in eski Moskova Büyükelçisi Zvi Magen, Putin’in ortadan kaybolmasında ordudaki bir grupla oligarkların parmağı olabileceğini belirtip, “Darbe işaretleri görüyorum” açıklamasını yaptı. Magen, “Darbe olduğuna dair çok fazla işaret var. Kremlin civarındaki askeri hareketlilik iktidar değişikliğini, ya da bu yönde bir girişim olduğunu gösteriyor” dedi.

Putin'in sözcüsü: Artık komik değil

Muhalif Novaya Gazeta köşe yazısında ise Simitri Bikov, “Kremlin’in üstünde helikopterler uçtuğundan Savunma Bakanı Şoygu’nun darbe ile yönetimi perde gerisinde ele aldığına kadar komplo teorilerinin havada uçuştuğunu” yazdı.

Reuters’ın Putin’in sağlığını sorduğu Sözcüsü Dimitri Peskov ise “Yüzlerce kez söyledik. Artık hiç komik değil” yanıtını verdi. Devlet Televizyonu Putin’in konutunda çalışırken görüntülerini yayınladı ancak bu da iddiaların kesilmesine engel olamadı.