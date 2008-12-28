11 gün bagajda tutsak kaldı

İngiltere'de Aralık ayı ortasında kaybolan
Magdeline Makola adlı hemşirenin, çalınan arabasının bagajına
kapatıldığı ortaya çıktı.
Edinburgh'ta 11 gün önce ortadan kaybolan 38 yaşındaki Makola, önceki
akşam polis tarafından Airdrie'de terkedilmiş olarak bulunan Vauxhall (Opel)
Astra marka arabasının bagajından çıktı.
Polis, vücudunda ufak tefek yaralar bulunan kadının hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
6 yıl önce Güney Afrika'dan İngiltere'ye göçeden Makola'nın kimler
tarafından ne amaçla kaçırıldığı henüz bilinmiyor, ancak yetkililer
genç kadının cüzdan ve kredi kartlarına dokunulmadığını, bu nedenle
soygun ihtimalinin zayıf olduğunu belirtiyor.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.