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Dünya

11 gün bagajda tutsak kaldı

İngiltere'de Aralık ayı ortasında kaybolan Magdeline Makola adlı hemşirenin, çalınan arabasının bagajına kapatıldığı ortaya çıktı.

28 Aralık 2008 02:00

İngiltere'de Aralık ayı ortasında kaybolan Magdeline Makola adlı hemşirenin, çalınan arabasının bagajına kapatıldığı ortaya çıktı.

Edinburgh'ta 11 gün önce ortadan kaybolan 38 yaşındaki Makola, önceki akşam polis tarafından Airdrie'de terkedilmiş olarak bulunan Vauxhall (Opel) Astra marka arabasının bagajından çıktı.

Polis, vücudunda ufak tefek yaralar bulunan kadının hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
6 yıl önce Güney Afrika'dan İngiltere'ye göçeden Makola'nın kimler tarafından ne amaçla kaçırıldığı henüz bilinmiyor, ancak yetkililer genç kadının cüzdan ve kredi kartlarına dokunulmadığını, bu nedenle soygun ihtimalinin zayıf olduğunu belirtiyor.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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