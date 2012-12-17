Basın İlan Kurumu'ndan 11 gazeteye ilan kesme uyarısı!

Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tekzip yolladığı bir haber için yazılı basına resmi ilan dağıtımı yapan Basın İlan Kurumu'nun Hürriyet dahil 11 gazeteden savunma istediğini yazdı. Bildirici, Basın İlan Kurumu'nun gazetelere gönderdiği yazıda “Basın ahlak esaslarına riayet etmeyen gazete ve dergilerin ilanlarının kesileceği” hükmüne değinildiğini belirtti.

Faruk Bildirici'nin köşesinde "Basın İlan yeni RTÜK mü?" arabaşlığı ile yazdığı bölüm şöyle:

Basın İlan Kurumu, 27 Mayıs askeri darbesinin ardından iktidarın resmi ilanları basına karşı silah olarak kullanmasını önlemek amacıyla oluşturulmuş bir kurum. Asıl görev alanı da resmi ilanların gazetelere adil ölçülerle dağıtımına aracılık etmek.

Hâlâ böyle bir kuruma gerek var mı, bu konuda görüşler farklı. Fakat tartışılamayacak kadar açık bir nokta var, o da Basın İlan’ın içerik denetleyici bir kurum olmadığı! Ne kuruluş amacında böyle bir yaklaşım var, ne de Basın İlan böyle bir işlevi yerine getirmek üzere düzenlenmiş bir kurum.

Buna rağmen Basın İlan Kurumu içerik denetimine girişti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Kamp değil okul” başlıklı haberle ilgili tekzibini yayınlamayan ve aralarında Hürriyet’in de bulunduğu 11 gazeteden savunma istedi. Basın İlan’ın, gazetelere gönderdiği 29 Kasım 2012 tarihli yazıda “Basın ahlak esaslarına riayet etmeyen gazete ve dergilerin ilanlarının kesileceği” hükmünü içeren 49. maddesine atıfta bulunuldu. Böylece Hürriyet, Posta, Milliyet, Habertürk, Sözcü, Vatan, Taraf, Güneş, Radikal, Özgür Gündem, Aydınlık ve Günboyu gazetelerine ilan kesme tehdidinde bulunulmuş oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nı bu kadar kızdıran haberde Batman’ın Çağlı Köyü’ne bağlı Kuzguncuk Mezrası’nda Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gönderdiği prefabrik yapının iki aydır kurulmadığı, öğrencilerin çadırda eğitim gördüğü yazıyordu.

Bakanlık ise “Mezrada resmi bir okul bulunmamaktadır. İddia edilenin aksine öğrenciler taşımalı eğitim kapsamına alınmış, bunu kabul etmeyen aileler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur” görüşünü savundu.

Buna karşılık DHA Batman Muhabiri Arif Aslan haberi yazarken Sason Kaymakamı Bahadır Yörük ile de konuştuğunu vurguladı. Aslan, aynı haberi Anadolu Ajansı’nın da geçtiğine dikkat çekti. Gerçekten bazı gazetelerdeki haberlerde AA mahreci var. Milli Eğitim’in yalanlamak istediği haber bu işte.

Yalanlama çabası bir yana Milli Eğitim’in doğrudan Basın İlan’a başvurması, onların da bu talebi işleme koyması, yeni bir dönemin mi habercisi acaba? Yoksa Basın İlan, yazılı medyanın RTÜK’ü olmaya mı hazırlanıyor? Öyleyse basın özgürlüğüne yeni bir müdahale kanalı açılmaya çalışılıyor demektir...