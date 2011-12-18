11 Filistinli'ye özel izin ve MİT koruması

T24 - Takas anlaşmasıyla İsrail’in bıraktığı ve Ankara’ya getirilen 11 Filistinliye serbest dolaşabilmeleri için ikamet tezkeresi verildi. Filistinliler tezkeredeki adres yerine MİT’in belirlediği adreslere yerleştirildi.





İsrail ve Filistin arasında gerçekleştirilen takas kapsamında, salıverildikten sonra Türkiye’ye getirelerek MİT’in kontrolünde tutulan biri kadın 11 Filistinli’ye İçişleri Bakanlığı tarafından “ikamet izni” verildi. İsrail karşıtı eylemlere katılmayacakları yönünde güvence verilen 11 Filistinli için Ankara Emniyet Müdürlüğü, özel ikamet tezkeresi hazırladı.



İkamet tezkeresi alarak “kaçak” konumundan kurtulan Filistinliler, tezkerede belirtilen adresler yerine “güvenlik gerekçesiyle” MİT’in tespit ettiği adreslerde yaşamayı sürdürüyor.





Geçtiğimiz ekim ayında, Ortadoğu’da gerçekleştirilen en büyük takas operasyonu çerçevesinde İsrail tarafından salıverilen Filistin’lilerden 11’i, Hamas yönetiminin verdiği “eylemsizlik güvencesi” çerçevesinde Türkiye’ye getirilmişti.

Özel uçakla getirildiler



Filistinliler, Hamas yetkilileri ile Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşmelerden sonra 19 Ekim günü, sabaha karşı, özel uçakla, Mısır’ın başkenti Kahire’deki havalimanından alınarak Ankara’ya taşınmıştı. 11 kişinin Filistin’in önde gelen örgütlrinden El Fetih, Hamas ve Halk Cephesi üyeleri oldukları yönündeki bilgiler kamuoyuna yansımıştı.





Ankara’ya gelmelerinin ardından “MİT Müsteşarlığı’nın misafiri” konumunda, adresi gizli tutulan bir yerde barındırılan 11 Filistinli’ye Türkiye’de rahatça yaşabilmelerini sağlamak amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığı’nın girişimleri sonucunda “ikamet izni” verildi.

Artık kaçak değiller



İki kurumun görüşleri doğrultusunda harekete geçen İçişleri Bakanlığı, Ankara Valiliği’ne talimat verdi. Ankara Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’nce hazırlanan ikamet izni tezkereleri 11 Filistinli’ye teslim edildi. İkamet tezkerelerinin verilmesiyle birlikte Filistinliler, Türkiye’de “yasal oturma güvencesi” almış oldu. Böylece, Filistin üyeleri, ikamet tezkeresindeki süre boyunca gerek Ankara’da gerekse Türkiye’de rahatça dolaşabilme olanağına kavuştu. Ayrıca, pasaportla giriş yapmalarına karşın, belirli bir ikamet yeri gösterilmediği için düştükleri “kaçak” konumundan da kurtulmuş oldular.



Ankara’ya getirilen Filistinlilerin halen MİT’in kontrolünde olduğu da öğrenildi.

İkamet adresleri gizli



Filistinlilerin, oturma izni sağlayan ikamet tezkerelerini almalarına karşın halen MİT tarafından korundukları belirtildi. Ekim ortasından bu yana MİT’in denetiminde hareket eden ve kaldıkları yerler gizli tutulan Filistinlilerin Türkiye’de kalacakları süre ise belirsizliğini koruyor.



Bir üst düzey yetkili Milliyet’e bilgi verirken, Filistinliler nedeniyle Türkiye’nin çift taraflı sorun yaşadığına dikkati çekti. Aynı yetkili, Türkiye’ye Hamas tarafından verilen eylemsizlik güvencesiyle, hem Filistinlilerin kontrolde tutulmasının hem de kendilerine dönük eylem girişimlerin önlenmeye çalışıldığını belirtti. Yetkili, arabulucu konumunda olan Türkiye’nin, herhangi bir sıkıntı yaşamaması için Filistinlilerin halen MİT’in kontrolünde, güvenli yerlerde tutulduğuna işaret etti.



Amina Musa, İsrail vatandaşı Ofir Rahum’u Facebook’ta arkadaşlık kurararak tuzağa düşürüp öldürmekle suçlanıyor.

İsrail’in çekindiği kadın



Ankara’ya getirildikten sonra ikamet izni verilen Filistinliler arasında, İsrail Hamas takasındaki en önemli isimler arasında sayılan Amina Muna’nın da bulunduğu belirtildi. Muna, 2001’de internette tanıştığı İsrail vatandaşı Ofir Rahum’ı buluşmaya çağırdığı ve bu buluşma sonrasında iki arkadaşıyla birlikte Rahum’u öldürüp cesedini Ramallah’da bir bölgeye attığı iddia edilmişti. İsrail ile Hamas arasındaki esir değişimi anlaşması kapsamında yer alan Amina Muna için, Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları Komutanı ile birlikte İsrail’in korktuğu ‘en tehlikeli kadın’ tanımlaması yapılmıştı.



