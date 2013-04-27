11 Eylül'ün delili tam 12 yıl sonra bulundu

ABD'nin New York kentinde 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırı dünyayı değiştirmiş, Irak ve Afganistan savaşını başlatmıştı. Dünya Ticaret Merkezi'ne çarpan uçaklardan birine ait olduğu tahmin edilen iniş takımı parçası tam 12 yıl sonra bulundu.



New York polisi, uçak iniş takımı parçalarının, yıkılan Dünya Ticaret Merkezi'ne 3 blok mesafede yer alan "Islamic Center" ile yanındaki binanın duvarları arasında bulunduğunu açıkladı.

Enkazın sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla bölgede önlem alan polis, gazetecilerin bölgeye yaklaşmasına izin vermiyor.

Sağlık görevlilerinin, ceset parçaları olabileceği ihtimaline karşı iniş takımı parçalarında inceleme yapacağı belirtildi.

Amerikan televizyonu CNN'e açıklama yapan inşaat şirketi Soho Properties Başkanı Şerif El Cemal, Dünya Ticaret Merkezi'ne çarpan uçaklardan birine ait olduğu tahmin edilen iniş takımının sahibi oldukları "Park Place 51" de bulunduğunu söyledi.

El Cemal, "Delil niteliğindeki bu parçanın hızlı ve dikkatli bir şekilde oradan alınması için yetkililerle bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

1.5 metre uzunluğunda iniş takımı parçasının üzerinde uçak üretim şirketi Boeing'in numarası bulunuyor.

11 Eylül 2001'de El Kaide terör örgütü tarafından iki yolcu uçağıyla düzenlenen saldırıda Dünya Ticaret Merkezi'nin iki kulesi yıkılmış, 3 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.