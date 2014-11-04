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Dünya

11 Eylül'de yerle bir olan Dünya Ticaret Merkezi 13 yıl sonra yeniden açıldı

Yeni Dünya Ticaret Merkezi'nin inşası, sekiz yıl sürdü

04 Kasım 2014 14:37

New York'daki Dünya Ticaret Merkezi, 11 Eylül saldırılarından 13 yıl sonra yeniden açıldı.

541 metre yüksekliğindeki One World Trade Center, yıkılan ikiz kulelerin yerindeki anıt ve müzenin de dahil olduğu alanda bulunuyor.

Gökdelenin tepesindeki seyir terası ise ileride halka açılacak.

Yeni Dünya Ticaret Merkezi'nin inşası, sekiz yıl sürdü.

Yapımında, New York'un mevcut inşaat kurallarının da ötesine geçilerek çelikle güçlendirilmiş betonun kullanıldığı merkez, 3 milyar 800 milyon dolara mal oldu.

 

Ofislerin yüzde 60'ı kiralandı

 

İnşaatın yapıldığı alanın sahibi olan New York Liman Yönetimi Genel müdürü Patrick Foye, Yeni Dünya Ticaret Merkezi'nin açılması sonrası yaptığı açıklamada, "New York kentinin silüeti tamamlandı" dedi.

 

Patrick Foye, One World Trade Center'ın Amerika'daki en güvenli işyeri merkezi olduğunu söyledi.

Merkezdeki ofislerin yüzde 60'ı kiralandı.

ABD'nin büyük medya şirketlerinden Conde Nast'in 170'e yakın çalışanı bu hafta Dünya Ticaret Merkezi'nin beş katına yerleşecek.

2015 başlarında da 3 bin kişinin daha merkeze yerleşmesi bekleniyor.

Yeni gökdelenin diğer kiracıları arasında, reklam şirketi Kids Creative ile Çin Kültür Merkezi de bulunuyor.

 

 

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