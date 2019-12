11 Eylül kurbanları anıldı

ABD ve New York halkı, 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne girişilen terörist saldırıların 8. yıl dönümünde ölenleri yine "sıfır noktası"nda anacak. İlk anma ABD Başkanı Baracak Obama tarafından Beyaz Saray'da yapıldı.

ABD Başkanı Barack Obama, ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırılarının yıl dönümünde Beyaz Saray'da saygı duruşunda bulundu.

Obama ve eşi Michelle, 11 Eylül 2001'de ilk uçağın New York Dünya Ticaret Merkezi'ne çarptığı an olan saat 08.46'da Beyaz Saray'ın bahçesinde saygı duruşunda bulundular.

Barack Obama, ilk kez başkan olarak 11 Eylül'ün yıl dönümünde saldırıların kurbanlarını andı.

Pentagon'da tören

Barack Obama, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla Pentagon'da düzenlenen törende, El Kaide ve müttefiklerinin peşini kovalamaktan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Obama, "Bu barbarca eylemi yapanlara ve hala bize komplo kuranlara karşı kararlılığımızı tazeleyelim. Ulusumuzun savunmasında asla tereddüt etmeyeceğiz" diye konuştu.

Saldırının kurbanları anısına çelenk bırakan Obama, teröristlere karşı en güçlü darbenin, ortak amacın sürekli tazelenmesi olduğunu kaydetti.

Barack Obama, yağmur altındaki konuşmasında zamanın geçmesinin acıları ve kayıpları unutturamayacağını vurguladı. ABD'nin New York kentinde, 11 Eylül 2001 tarihindeki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için düzenlenen törene ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden da katıldı.





Biden, törende yaptığı konuşmada, eşlerini ve çocuklarını kaybeden insanlar arasında özel bir kardeşlik bağı olduğunu belirterek, tüm Amerikalıların iyi ve kötü günlerinde her zaman birbirlerine bağlı olduğunu söyledi.

İlk eşini ve kızını yıllar önce bir trafik kazasında kaybeden Joe Biden, ikinci eşi Jill Biden ile birlikte, tören başlamadan önce terör saldırılarında yakınlarını kaybeden ailelerle birlikte tören alanına çiçek koydu.





Dünya Ticaret Merkezine yönelik terör saldırılarında yerle bir olan İkiz Kulelerden kalan "Sıfır Noktası"nda inşaatın devam etmesi nedeniyle, bu yıl sekizincisi düzenlenen tören için, geçen yıl olduğu gibi yine, enkaz alanının hemen yanında bulunan Zuccoti Parkı seçildi.

Tören, Dünya Ticaret Merkezinin 11 Eylül saldırılarında yer yer yırtılan Amerikan bayrağının New York polis bandosu tarafından sahne alanına getirilmesi, ardından Amerikan Marşının çalınmasıyla başladı.

New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, ilk uçağın Kuzey Kulesine çarptığı yerel saatle 08.46'da (TSİ 15.46) çalınan çanın ardından töreni izleyen herkesi bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

İkinci uçağın Güney Kulesine çarptığı saat olan yerel saatle 09.03'te terör kurbanlarını anmak için yine çanlar çalındı ve saygı duruşunda bulunuldu.

İkiz Kulelerin çöktüğü 09.59 ve 10.29 saatlerinde de çanlar bir kez daha çaldı ve yine bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Rüzgarlı, soğuk bir hava ve sağanak yağışın altında yapılan törene New York Belediye Başkanı Bloomberg, New York Valisi David A. Paterson, New Jersey Valisi Jon S. Corzine, New York'un eski belediye başkanı Rudolph W. Giuliani ve eski New York Valisi George Pataki katıldı.

11 Eylül saldırılarında sevdiklerini kaybeden New Yorklu aileler, çocuklarıyla birlikte ellerinde sevdiklerinin ve yakınlarının fotoğrafları ve terörü kınayan pankartlarla tören alanını doldurdular.





Pek çoğu ellerinde şemsiyelerle gözleri yaşlı sessizce töreni izliyor. Tören, terör saldırılarında hayatlarını kaybeden 2.752 kişinin isimlerinin okunmasıyla devam ediyor. İsimler, aralarında yakınlarını kaybedenler, terör saldırısından kurtulanlar, gönüllü kuruluşların ve çeşitli ülkelerin temsilcilerinin bulunduğu ikişerli gruplar halinde alfabetik sırayla okunuyor.

Törende isim okuyan yakınlar zaman zaman çok duygulu konuşmalar yapıyor ve terörü kınıyor. Törenin isimlerin okunmasıyla yaklaşık 2 saat kadar daha devam etmesi bekleniyor. Bu arada kentte sabahın erken saatlerinden beri güvenlik önlemleri artırıldı ve tören alanının yapıldığı yerlerin bir bölümü trafiğe kapatıldı.

El Kaide daha az korkutuyor, ancak hala tehdit

Amerikalı yetkililere göre 11 Eylül 2001'den bu yana El Kaide zayıfladı, ancak hala ABD'ye saldırı düzenleyebilir.

Amerikan Genelkurmay Başkanı Michael Mullen, El Kaide'nin ABD'ye halen saldırabileceğini ve bu hedefe yoğunlaştığını belirtirken, Paris'teki Siyasi Araştırmalar Kurumundan Jean-Pierre Filiu'ya göre, kuruluşundan 21 yıl sonra El Kaide'nin "soluğu kesildi".

Amerikan istihbaratı da El Kaide'nin bugün büyük baskı altında olduğunu, bununla birlikte hala ABD ve müttefikleri için ciddi bir tehdit teşkil ettiğini belirtiyor. Georgetown Üniversitesinden uzman Bruce Hoffman ise farklı bir noktaya parmak basıyor.

Uzmana göre özellikle kriz döneminde, birçok Amerikalı terörle mücadele konusundan sıkıldı ve artık ABD'de terör saldırısı olmayacağı, bunun abartıldığı görüşünde.

11 Eylül terör yıkımı

11 Eylül terör yıkımında, iç hat seferi yapan United Airlines ve American Airlines uçakları, iyi eğitim almış usta hava korsanı kamikaze pilotları olan teröristlerce kullanılmıştı.

110 katlı İkiz Gökdelenlerin ilki (Kuzey Bina), 11 Eylül sabahı yerel saatle 08.48'de (TSİ 15.48), 80. kat hizasından Muhammed Atta ve Mervan El Şehhi tarafından kaçırılan Boeing yolcu uçağıyla vuruldu. İkinci uçak 18 dakika sonra 09.06'da 2 numaralı Güney Gökdelenine çarptı.

Boston'dan Los Angeles'a gitmek üzere saat 07.59'da havalanan American Airlines uçağı korsanlar tarafından kaçırılarak güney kulesinin yıkılmasında kullanıldı. Bu sırada çoktan yayına girmiş olan TV kameraları, olayı tüm dünyaya anında canlı olarak yayınladı.

Kuzey Bina, çelik iskelet taşıyıcı elemanlarının erimesiyle 1 saat 50 dakikada kumdan kale gibi çökmesine karşılık, ikinci Boeing uçağıyla vurulan ikinci gökdelen Güney Bina, daha alt katlardan delindiğinden daha çabuk, yani 49 dakika sonra göçtü.

Washington Dulles havaalanından kalkan bir başka American Airlines uçağı, ellerinde bıçaklar ve maket bıçakları bulunan 3. terör ekibi tarafından kaçırıldı. Bu uçakta bulunan CNN yorumcusu Barbara Olson, kocası Theodor Olson'u telefonla iki kez arayarak, "kaçırıldıklarını; yolcuların, korsanlar tarafından uçağın arka bölümüne toplandığını ve hedefin muhtemelen Beyaz Saray olduğunu" bildirdi.

Theodor Olson'un durumdan federal havacılık kurumunu haberdar etmesi üzerine Langley hava üssünden 2 (F-16) savaş uçağı havalandı, ancak bu uçaklar daha olay yerine varmadan uçak olanca hızıyla Pentagon binasına saplandı. Karabasan henüz sonra ermemişti.

New York'un Newark havaalanından San Francisco'ya gitmek üzere havalanan uçağın da korsanlar tarafından kaçırıldığı, uçaktaki yolcuların telefonla yakınlarını aramaları üzerine ortaya çıktı. Bu uçağın hedefinin, Washington yakınlarındaki Andrews hava üssü olduğu ve uçak oraya vardığı saatlerde, Başkan George Bush'u Florida'dan getirecek Air Force-1 adlı başkanlık uçağının da aynı üsse ineceği saptandı. Korsanların zamanlaması mükemmeldi ve hiç şüphesiz kaçırdıkları uçakla Başkan Bush'un uçağına çarpmayı amaçlıyorlardı.

Ancak yolcuların korsanlara müdahalesi üzerine, kaçırılan uçak hedefine ulaşamadı ve yerel saat 10.10'da Pennsylvania eyaleti-Pittsburg kentinin 130 km uzağında Stony Creek kasabası yakınında açık araziye düştü. Yetkililer, Başkan Bush'un Washington'a dönmesini engelleyerek Başkan'ın uçağını başka bir yere yönlendirdiler. Başkan, Nebraska eyaletindeki en güvenli Offutt nükleer hava üssü karargahına indi.