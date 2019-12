11 Eylül belgeselinde Türk bayrağı krizi

T24 - ABD'de 11 Eylül saldırılarını konu alan bir belgesel çeken ve tanıtım afişinde Türk bayrağı kullanan Christian Action Network (CAN - Hıristiyan Eylem Şebekesi) adlı kuruluş, Türklerden gelen yoğun tepkiler üzerine yeni bir afiş ve DVD kapağı hazırladı. Ancak ABD'li Hıristiyan grup, Türk bayrağını kaldırmak yerine afiş ve kapağa yeni bayraklar ekledi.





Hıristiyan Eylem Şebekesi, internet sitesinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Söz konusu belgeselimizin afişi hakkında binlerce elektronik posta aldık. Bu tartışma, filmimizin 28 Ekim'de New York'taki galasında protestolara neden olabilirdi" ifadesini kullandı.



Açıklama, "Filmin kapağında sadece Türk bayrağı kullanarak birilerini gücendirdiysek üzgünüz. Türkiye'yi ayrı tutmak gibi bir amacımız yoktu. Bu yüzden kapağa Suudi Arabistan, Pakistan, İran, Sudan ve Suriye bayraklarını da ekledik" diye devam etti.



ABD'li grup tarafından yapılan açıklamada, ilk afişte sadece Türk bayrağına yer verilme nedeninin, "Türk bayrağındaki İslami yıldız ve ayın, CIA'in Dünya Kitapçığı'nda da İslam'ın sembolü olarak gösterilmesi olduğu" belirtildi.



Açıklamada ayrıca, Türk bayrağı seçilerek, Türkiye'deki eksen kaymasına vurgu yapmak istendiği ifade edildi.



ABD'li kuruluş, Suudi Arabistan, Pakistan, İran ve Sudan'ın da şeriat hukukuyla yönetildiği ve radikal İslam'ın yayılmasına destek verdiği için yeni kapağa bayraklarının eklendiğini belirtti. CAN, Suriye için ise, "Laik bir hükümete sahip ama Hamas ve Hizbullah gibi terörist grupları destekleyerek, radikal islamın yayılmasına katkıda bulunduklarına şüphe yok" ifadesini kullandı.



11 Eylül saldırılarını konu alan 45 dakikalık "Sacrificed Survivors: The Untold Story of the Ground Zero Mega Mosque" (Kurban Olan Yaşayanlar - Sıfır Noktası Mega Camisi’nin Anlatılmamış Öyküsü) isimli belgeselin afişinde ve DVD kapağında, İkiz Kuleler’in enkazı yakınında göndere çekilmiş bir Türk Bayrağı gösterilmesi tepkilere neden olmuştu. ABD'de yaşayan Türkler afiş ve kapaktan Türk bayrağının çıkarılması için karşı kampanya başlatmıştı.