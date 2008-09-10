11 Eylül arifesinde 'Türk terörist' alarmı

>> 11 Eylül tehditleri yine başladı

>> Dünyayı sarsan gün: 11 Eylül

ABD'de 11 Eylül 2001'de yaşanan El Kaide saldırılarının ardından terörle mücadele amacıyla kurulan Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı ajanların, örgütün Pakistan'daki kamplarında eğitilen Türk teröristlerin, 11 Eylül'ün 7'nci yıldönümünde ABD'ye sızarak, başta intihar saldırıları olmak üzere düzenleyebilecekleri çeşitli terör eylemlerine karşı alarma geçirildiği öne sürüldü.ABD'nin muhafazakar yayınlarıyla tanınan internet haber sitesi WorldNetDaily'nin konuyla ilgili verdiği son dakika haberinde, E -Kaide'nin Pakistan'daki kamplarında eğitilmiş ve terör örgütü ile bağlantıları saptanan bazı genç Müslüman Türklerin, ABD'de terörist eylem yapmak amacıyla ülkeye giriş yapmalarına karşı en üst düzeyde alarma geçirildiği iddia edildi.WorldNetDaily haber sitesi haberde kaynak olarak ajanların iç yazışmalarını ve üst düzey karşı-terör uzmanlarının konuyla ilgili görüşlerini gösterdi. Haberde, İç Güvenlik Bakanlığı'nın havaalanlarında bulunan bilgisayar sistemlerinde ise Pakistan'a giriş çıkış yapmış Türk yolcuların ABD'ye giriş yapması halinde takibe alınacağı iddia edildi.Haberde, Amerikalı istihbaratçıların Pakistan'daki El Kaide kamplarında son dönemlerde yüzlerce Türk asıllı teröristin Batı'ya karşı intihar saldırıları düzenlemek amacıyla yetiştirildiğinin saptandığı iddialarına da yer verildi.