-11. Dünya Wushu Şampiyonası Ankara'da başladı ANKARA (A.A) - 10.10.2011 - 11. Dünya Wushu Şampiyonası, bu sabah Ankara Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarla başladı. 88 ülkeden 650 sporcunun katılımıyla başlayan şampiyonanın ilk gün sabah seansında, Türk Milli Takımı'ndan Ali Ay, ''sanda'' branşında ringe çıktı. Ay, 60 kilo mücadelesinde Nepalli Mangal Prasad Tharu karşısında her iki raundda da üstün bir oyun sergileyerek, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve bir üst tura yükselme başarısı gösterdi. Ali Ay, müsabaka sonrasında yaptığı açıklamada, ''Nepalli rakibim benim için kolay bir rakipti. Bugün oynanacak diğer maçlardan sonra 2. turdaki rakibim belli olacak. Umarım finale dek sakatlık olmadan gidebilirim'' dedi. Dünya Wushu Şampiyonası'nın ilk gün öğle seansında ise 65 kiloda mücadele eden Savaş Bekar, Türkmenistan'dan Berdymurad Kulhanov, akşam seansında ise 75 kiloda Yavuz Selim Kazancı, ABD'li Gary Chandler ile karşı karşıya gelecek.