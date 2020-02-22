11. Cumhurbaşkanı Gül: Gezi olayları ile ilgili sözlerimin bazı çevrelerce çarpıtılması çok büyük bir ayıp ve çirkinlik

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili açıklamalarının 'bazı çevrelerce kasıtlı olarak çarpıtıldığını' açıkladı ve durum için 'Çok büyük bir ayıp ve çirkinlik' ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gül'ün Karar gazetesinde yayınlanan açıklamalarının ardından, "O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, içime hançer gibi saplanmıştır" demişti.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Karar Gazetesi'ne verdiğim mülakatta gezi olayları ile ilgili kısmın kasıtlı olarak bazı çevrelerce çarpıtılmasını çok büyük bir ayıp ve çirkinlik olarak görüyorum. Söyleşinin ilgili kısmını kamuoyunun vicdanına aynen sunuyorum." dedi.

Gül, tweetine Karar gazetesinde yayınlanan söyleşisinin şu bölümünü ekledi:

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Gül'ün "Gezi eylemleriyle gurur duyuyorum" sözleri hakkında, "Sayın Gül gurur duyabilir, kendi değerlendirmesidir. Görevdeyken de birtakım değerlendirmeler, farklı düşünceleri vardı. Bir bütün olarak okuduğunuzda Türkiye'nin o dönemde çok zor bir süreçten geçtiğini akıldan çıkarmayalım" ifadelerini kullanmıştı.