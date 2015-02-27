11. Cumhurbaşkanı, 'demokrasi için' Abdullah Gül Vakfı'nı kurdu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kendi adına vakıf kurdu. Kuruluş amacında “Çoğulcu ve özgürlükçü demokrasiyi kökleştirmek” ifadeleri yer aldı.

Tolga Atar’ın Vatan’daki haberine göre, 11.Cumhurbaşkanı Gül, kurucusu olduğu “Abdullah Gül Vakfı’nın” tescil edilmesi için mahkemeye başvurdu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Gül’ün kurduğu vakıf, Zeytinburnu Noterliği tarafından 17 Şubat 2015 tarihiyle tasdik edildi.

Vakfın yeri Ayazağa Kasrı olarak gösterildi. Kuruluş amacı şöyle anlatıldı:

“Haklarını ve doğal çevreyi tavizsiz gözetmeye dayalı, hukukun üstünlüğü ilkesini eksen alan, maddi ve manevi kalkınmayı önceleyen, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasiyi tüm ilke, kurum ve süreçleriyle kökleştirmek için Türkiye’de ve dünyada farkındalık oluşturmak, duyarlılığı arttırmak, siyasi ve ilmi çalışmaları desteklemek, teşvik etmek ve etkinlikler yapmak suretiyle yurtta ve dünyada barışa hizmet etmektir.”

Burs verecek

Vakfın, Türkiye’nin ve islam ülkelerinin siyasi,iktisadi, hukuki, dini, kültürel, sosyolojik ve sanatsal birikimlerinin incelenmesine, dinin toplumsal hayata etkileri ve çözümler üretilmesi çalışmalarına destek vereceği belirtilirken, araştırmacılara burs ve fon desteği sağlayacağı anlatıldı. Vakfın fesih edilmesi halinde ise haklarının Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı’na devredileceği de belirtildi.

Vakfın mütevelli heyeti

Vakfın Kurucular Kurulu Başkanı Abdullah Gül. Mütevelli heyeti ise şöyle: Mehmet Macit Gül, Başkanvekili THY eski genel müdürü Candan Karlıtekin, eski İBB Emlak İstimlak Daire Başkanı Sami Kılıç, eski milletvekili Faruk Bayrak, Gül’ün danışmanı ve eski TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, damadı Mehmet Sarımermer ve AKP İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu’nun oğlu Ali Ekrem Tekelioğlu. Vakfın ilk Denetleme Kurulu üyeleri ise Mehmet Sayım Tekelioğlu, Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı mütevelli heyeti başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve eski milletvekili Tevhit Karakaya.

Yeni adresi ayazağa kasrı

Yeni vakfın adresi olarak gösterilen Ayazağa Kasrı’nın, Gül’ün cumhurbaşkanlığından ayrılmasından sonra ofisi olarak kullanmasına karar verilmişti. Maslak’ta İTÜ ve Harp Akademilerinin karşısındaki kasırda çalışma başlatılmıştı. Gül çifti hâlâ Tarabya Köşkü’nü ikametgah olarak kullanıyor. Ayazağa Kasrı’nın bulunduğu alanın Turkmall şirketi tarafından 49 yıllığına hakları alındı. Haznedar Çiftliği olarak geçen alanda Çinili ve Süvari köşkleri de yer alıyor. Bu alanda restorasyonun yanı sıra, kültür ve eğlence merkezi olarak ‘Uniq İstanbul’ inşaat ediliyor.Ayazağa Kasrı’nın bir bölümünün Gül tarafından ofis olarak kullanılacağı belirtildi.