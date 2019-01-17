11 çocuk yanarak ölmüştü; Aladağ yurduna ait ruhsat ve kullanım belgesi başka adrese ait çıktı

Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016 yılında, 11 kız öğrenci ile 1 görevlinin hayatını kaybettiği Süleymancılar cemaatine ait kız öğrenci yurdunun yapı ruhsatı ile yapı kullanım belgelerinin başka bir adrese ait olduğunu ortaya çıkardı.

Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, bir cemaate ait kız yurdundaki yangın faciasıyla ilgili haklarında 15'er yıla kadar hapis cezası istenen, tutuksuz 14 sanığın yargılandığı davanın 8. duruşması Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre, Kozan Ticaret Odası'nda görülen bugünkü duruşmada dosyaya giren bir yazı, yangın çıkan kız yanan kız yurduna ait olarak gösterilen yapı ruhsatı ile yapı kullanım belgelerinin başka bir adrese ait olduğunu ortaya çıkardı.

Belediye de kabul etti

Söz konusu belge Aladağ Belediyesi'nin bir müzekereye verdiği yanıttan oluşuyor. Belediye yanan kız yurduyla ilgili istenen yapı ruhsatı ve yapı kullanım belgesi için gönderdiği yazıda yapı ruhsatı ile yapı kullanım belgesinin ait olduğu yerin yangınla bir ilgisinin olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İdaremizin 23 Şubat 2009 tarih ve 24 sayılı itfaiye raporuna konu Aladağ Kurs ve Okul Talabelerine Yardım Derneği’ne ait Aladağ ilçesi Sinanpaşa Mahallesi, 244 ada, 1 parsel saylı taşınmaza verilen yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgelerinin onaylı birer örneği ekte gönderilmiş olup, ruhsat konu yurt binasının yangınla bir ilişiği bulunmamaktadır."

Atalay: Erkek yurduna ait yapı ruhsatını kız yurdununmuş gibi göstermişler

Sosyal Haklar Derneği Genel Sekreteri avukat Can Atalay, yaşanan durumu şu sözlerle değerlendirdi: Yurdun herhangi bir hukuki statüsünün olmadığını biliyorduk. Fakat Aladağ Belediyesi'nin yazışmalarından kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıktı ki başka bir mahallede bulunan erkek yurdunun yapı ruhsatının bu kız yurduna aitmiş gibi kullanmaya ve kamu idaresine böyle göstermeye çalışmışlar. Bu olayla Süleymancıların ve onları koruyanların ne kadar ahlak ve feraset sahibi olduklarını bir kez daha gördük."

Duruşmayı, CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut da takip etti.

Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

Ne olmuştu?

Aladağ'da, 29 Kasım 2016'da ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı Süleymancılar cemaatine ait yurtta, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında; eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç'in kızı Sare Betül Genç, 8'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6'ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek ile 5'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş yaşamını yitirmişti.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yurt yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızını kaybeden yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklanmış, ara duruşmalarda sanıkların tamamı tahliye edilmişti. Haklarında soruşturma izni verilen memurların da yargılanmalarına başlanmasıyla davada sanık sayısı, 14'e yükselmişti.

Yurt, Haziran 2017'de yıkılmıştı.