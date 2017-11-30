11 çocuk öldü, dava 1 yıl sonra geldi: Denetim yapılsaydı Aladağ'da ölümler olmazdı

Adana Aladağ’da Süleymancı tarikatına ait öğrenci yurdunda 12 kişinin yanarak ölmesinin birinci yıldönümünde, eski Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş ile yurtta sahte denetim raporu yazdığı belirlenen dört görevliye ‘taksirle ölüme sebebiyet vermekten’ 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, “Yeterli denetim yapılsaydı ölümlerin meydana gelmeyebileceği anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Yangın tatbikatı yapılmadı

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Kozan Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre Ramazan Arı ve Bayram Aydın tarafından 25-27 Mayıs 2013’te, Davut Gökçeli ve Cihan Ünal tarafından da 17 Aralık 2015 ve 26 Mayıs 2016’da gerçekleştirilen denetimlerde, elektrik tesisatı ve yangından korunma sistemi uygun olmadığı halde “Yangına karşı gerekli önlemler alınmıştır” diye rapor yazıldığı belirtildi. Buna karşın maarif müfettişlerinin 26 Ekim 2015’teki raporunda, yangın söndürme tatbikatının yapılmadığı, binanın depreme dayanıklılık raporunun olmadığı, yeterli sayıda hizmetlinin çalışmadığı, belletici öğretmen görevlendirilmediği, yetki belgeli aşçı bulundurulmadığı saptandı.

Eskiler giderilmedi

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü de 1 Aralık 2015’te Aladağ’a yazı yazarak, maarif müfettişlerinin saptadığı eksikliklerin giderilmesini istedi. Yurt yönetimince 21 Aralık 2015’te ve 24 Haziran 2016’da verilen iki ayrı gelişim planında ise eksikliklerin giderilmesi için süre istendiği, fakat hiçbir eksikliğin giderilmediği ortaya çıktı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş’ın raporlardaki kusurlara rağmen yurda kullanım izni verdiği, olumsuzlukları gidermediği ifade edildi.

İddianamede, “Yeterli denetim yapılsaydı ölümlerin meydana gelmeyebileceği anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi. İdari soruşturmada beş kamu görevlisine birer gün maaş kesme cezası verilmişti.

Geç ama olumlu

Mağdur ailelerin avukatı Ömer Gökhan Çelik, şunları söyledi: “Yerel bürokratların yargılanmalarını ve ana dava ile birleştirilmesini geç kalınmış ama olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Yurdun kapatılmasını gerektiren eksiklikler maarif müfettişlerinin raporlarında tespit edilmesine rağmen gereği yapılmamış, eksikliklerin giderilmesi konusunda etkin bir izleme yapılmamıştır. Sosyal Haklar Derneği olarak 11 kız çocuğumuzun öldüğü olayla ilgili aşağıdan yukarıya kadar tüm sorumluların cezalandırılması ve benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız.”