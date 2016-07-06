11 çalışanı tutuklu olan DİHA'nın bir muhabiri daha gözaltına alındı!

Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Özgür Paksoy gözaltına alındı.
DİHA, muhabirlerinin Mardin’den Cizre’ye giderken, İdil ilçesi girişinde kurulan polis kontrol noktasında durdurulduğunu ve Paksoy’un, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla gözaltına alındığını bildirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Paksoy’un yarın ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Ajansın 11 muhabiri tutuklu
5 Temmuz’da DİHA muhabiri Şerife Oruç’un tutuklanmasıyla beraber ajansın tutuklu muhabir sayısı 11’e yükseldi.
DİHA muhabirleri Nuri Akman, Feyyaz İmrak, Mazlum Dolan, Ziya Ataman, Meltem Oktay, Muhammed Doğru, Mehmet Hakkı Yılmaz, Abdulkadir Turay, Nedim Türfent, Şermin Soydan ve Şerife Oruç halen tutuklu bulunuyor.